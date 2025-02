ZIMA sa vracia, v TENTO deň to naplno vypukne! SNEH a mínusové teploty... Hrozia zatiaľ najsilnejšie mrazy

(Zdroj: Getty Images, SHMÚ)

BRATISLAVA - Zima sa vráti na územie Slovenska a to rovno na Valentína. Rozpadnutý polárny vortex povedie koncom týždňa k vpádu studeného vzduchu do našej oblasti, prinesie sneh aj teploty hlboko pod nulou.

Ako vysvetľuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), v rámci celej severnej hemisféry štandardne prebieha západná cirkulácia okolo rozsiahlej chladnej oblasti nízkeho tlaku vzduchu - tzv. polárny vortex.

Čo spôsobuje polárny vortex Polárny vortex je vyjadrený v celej troposfére (vrstve atmosféry, kde sa odohráva aj počasie), aj v stratosfére. Čím je kompaktnejší, tým je západná cirkulácia okolo neho výraznejšia. Od západu sa tak do vnútrozemia Európy ľahko dostávajú teplé a vlhké vzduchové hmoty. Naopak, v situácii, keď je vortex oslabený až rozpadnutý na viacero centier nízkeho tlaku, slabne aj západný prenos vzduchu. Tým môže v Európe dostať priestor severné až východné prúdenie. Z tohto smeru sa k nám štandardne dostávajú studené a suché vzduchové hmoty, t.j. zvyšuje sa pravdepodobnosť vpádu studeného arktického vzduchu do našej oblasti.

Ako infomovali meteorológovia, polárny vortex slabne už v týchto chvíľach. "Kompaktná oblasť nízkeho tlaku vzduchu (tá modrá až fialová na obrázkoch) je "nahlodávaná" z dvoch smerov. Od Aljašky, aj od severného Atlantiku, sa smerom k severnému pólu rozširujú tlakové výše s teplým vzduchom a sú vyjadrené aj vo výške. To je dôležité práve preto, že tak dokážu ovplyvniť cirkuláciu v hrubej vrstve, ako aj na veľkej ploche a sú menej pohyblivé, teda nad konkrétnou lokalitou sa udržia dlhšie (tie žlto-oranžové až červené oblasti)," uvádza SHMÚ.

Tlakové výše z Aljašky a severného Atlantiku sa prepájajú, polárny vortex sa rozdeľuje na viacero centier nízkeho tlaku - nad Síbirou a Kanadou (Zdroj: SHMÚ)

Meteorológovia vysvetľujú, že po ich prepojení sa vytvorí rozsiahly pás tlakovej výše siahajúci od juhozápadu Európy, cez západnú, severnú Európu, severný Atlantik, Grónsko, severný pól až po Aljašku.

Prúdenie v smere hodinových ručičiek okolo rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu siahajúcej od juhozápadu Európy, cez západnú, severnú Európu, severný Atlantik, Grónsko, severný pól až po Aljašku (Zdroj: SHMÚ)

"Keďže okolo tlakovej výše prúdi vzduch v smere hodinových ručičiek, smerom k Európe sa dá do pohybu studený arktický vzduch z polárnej oblasti a severnej Ázie," dodávajú meteotorológovia s tým, že k nám prenikne v piatok, respektíve v sobotu. Ako dlho u nás zotrvá SHMÚ presne predpovedať nevie, ale vzhľadom na rozsah vzduchovej hmoty a tlakovej výše, ktorá vznikne v studenom vzduchu nad veľkou časťou Európy, nepôjde o krátkodobé ochladenie.

Studený arktický vzduch sa po sformovaní rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu začína pohybovať smerom k Európe (Zdroj: SHMÚ)

Vpád studeného vzduchu od severu až severovýchodu do Európy po okraji rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu (Zdroj: SHMÚ)

Môžu prísť najsilnejšie mrazy tejto zimy

V studenom vzduchu tak očakávame na celom území podnormálne chladné počasie, aj s celodennými mrazmi, na severe aj pod -5 °C, na juhu slabo nad nulou. Zosilnejú aj nočné mrazy, pričom môže ísť o najsilnejšie mrazy tejto zimy, keďže v tomto vzduchu teplota môže klesnúť aj pod -20 °C.

(Zdroj: SHMÚ)

Okrem prítomnosti studenej vzduchovej hmoty zvýrazňuje pokles teploty aj snehová pokrývka. Tá sa zatiaľ v nižších polohách nevyskytuje ani na severe, no to sa miestami zmení. "Pred vpádom studeného vzduchu do našej oblasti sa totiž cez strednú Európu od západu smerom na juhovýchod bude presúvať tlaková níž (vyjadrená hlavne vo vyšších hladinách). Prinesie zrážky, aj snehové, väčšinou však nie výrazné. Snehová pokrývka sa vytvorí najmä na severe, kde s vysokou pravdepodobnosťou zotrvá aj po vpáde studeného vzduchu," približujú meteorológovia s tým, že na ostatnom území je to zatiaľ veľmi otázne.

Ako informuje portál iMeteo.sk, počasie u nás sa výraznejšie zmení už v stredu a vo štvrtok. Slnečné počasie vystrieda oblačná obloha. Oblačnosť sa nad naše územie začne nasúvať v noci z utorka na stredu a streda už bude oblačná na celom území. Na viacerých miestach treba počítať so snehovými prehánkami alebo so slabým snežením, no viac zrážok sa očakáva vo štvrtok, kde by mohlo napadnúť by malo od 1 do 3 cm. Výraznejšia vlna sneženia dorazí na naše územie na Valentína, teda v piatok, kedy by mohlo napadnúť až okolo 10 cm nového snehu.