AKTUÁLNE Hromadná nehoda na diaľnici D1: Hlásia kolóny

"Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 v smere od Senca sa v ľavom pruhu zrazili štyri vozidlá, obchádza sa v strednom a pravom pruhu," priblížila Zelená vlna STVR.

Stella centrum informuje aj o kolóne na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Bratislavy, kde treba počítať so zdržaním do 15 minút. Asi 20 minút si vodiči počkajú v hlavnom meste na Račianskej smerom do centra.