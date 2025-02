Kaliňák chce spraviť veľký audit: Niektoré mimovládne organizácie podľa neho zneužívajú financovanie

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Myslím si, že teraz bude najvyšší čas na audit a myslím si, že o tom už jasne hovoria jednotlivé zložky aj ministerstvo vnútra a dokonca aj finančná správa, že je evidentné, že tie mimovládne organizácie zneužívajú prostriedky, ku ktorým sa dostávajú. Používajú ich z 90 percent na iné účely, na ostatné účely. Preto si myslím, že aj úrad vlády, ktorý disponuje týmto auditom, by mal spustiť v najbližšom období kompletný finančný audit používania prostriedkov vo všetkých mimovládnych organizáciách, ktoré žijú z prostriedkov daňových poplatníkov alebo z eurofondov," vyhlásil minister.

archívne video

Kaliňák: O bezpečnostnej situácii sme informovali podrobne, dokonca až nad rámec (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Valáška (PS) koalícia neposkytla žiadne dôkazy na podporu tvrdenia, že na Slovensku je pripravovaný prevrat. Nepredložili ich podľa neho ani na neverejnom rokovaní Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. "Vytvoril som utajený bezpečný priestor, nič z toho sa nemôže vynášať. My sme v miestnosti bez okien, bez mobilov, s rušičkami. Tam som vytvoril priestor, aby prišiel pán minister, ktorý prišiel, aby prišiel riaditeľ Vojenského spravodajstva," vyhlásil Valášek, ktorý je zároveň predsedom výboru. Dodal, že aj on chce poznať dôkazy, ak sa prevrat pripravuje. Poukázal, že prípadným subvenčným podvodom mimovládok sa nedajú odôvodniť podozrenia z prevratu.

Kaliňák zároveň kritizoval opozičné PS a SaS

Kaliňák zároveň kritizoval opozičné PS a SaS, že odmietli pozvanie prezidenta SR Petra Pellegriniho na stretnutie s ďalšími stranami k zahraničnej politike Slovenska. Valášek pripomenul, že o stretnutie žiadali hlavu štátu opakovane. Dodal, že v praxi je na politickej scéne jediný aktér, ktorý pripúšťa odchod krajiny z Európskej únie - Smer-SD. Pellegrini by tak mal rokovať predovšetkým so zástupcami tejto strany.

Minister obrany vyhlásil, že Valášek klame a vyhlásenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara a predsedu vlády Roberta Fica (obaja Smer-SD) neznamenajú, že Slovenskí predstavitelia o odchode z Únie uvažujú. Kaliňák tiež pripustil, že predčasné parlamentné voľby prichádzajú do úvahy, no iba v prípade, že by nebola funkčná Národná rada. Koalícia podľa neho má väčšinu 79 poslancov, pretože nikto zo zákonodarcov nevyhlásil, že by do koalície nepatril. Valášek reagoval, že nie je jasné, koľko poslancov koalícia aktuálne má.