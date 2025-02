Na Zlatých pieskoch sa otužuje: Ide o pomoc ľuďom bez domova

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na Zlatých pieskoch v Bratislave sa bude verejnosť v nedeľu (2. 2.) doobeda otužovať na pomoc ľuďom bez domova. Charitatívne podujatie Dobroborci trvá od 9.00 do 12.00 h. TASR o tom informovala Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá za ním stojí. Cieľom je podľa organizátorov vyjadriť solidaritu ľuďom bez domova, ktorí sú chladu vystavení dlho a nedobrovoľne. Upozornili, že k podujatiu je možné pridať sa aj z iného miesta.

"Vystavenie sa chladu spúšťa v tele stresovú reakciu. Pri otužovaní táto odznie, keď vyjdete z vody a dostanete sa do tepla. Výsledkom je, okrem dobrého pocitu, často lepšia imunita otužilcov a iné zdravotné benefity. Ľudia na ulici sú vystavení chladu a stresu celé mesiace a roky a to zároveň nedobrovoľne. Dosahy na ich život a zdravie nie sú pozitívne. Ľudia bez domova nemajú vždy možnosť skryť sa pred zimou, prezliecť sa do suchého a teplého oblečenia, stráviť mrazivý deň alebo noc v teple. Okrem umrznutia im hrozí podchladenie, omrzliny, dlhšie hojenie rán či zhoršenie už existujúcich zdravotných komplikácií," skonštatoval riaditeľ organizácie Jozef Kákoš.

Zapojiť sa do charitatívneho otužovania bude možné v nedeľu doobeda na Zlatých pieskoch. Záujemcovia sa však môžu pridať aj z iného miesta. Majú spraviť z otužovania fotku a označiť organizáciu Depaul Slovensko na sociálnych sieťach. Záštitu nad podujatím prevzala slovenská ľadová plavkyňa a spisovateľka Soňa Rebrová, ktorá ako druhá Slovenka preplávala kanál La Manche.