Opoziční poslanci podali trestné oznámenia pre korupciu a zneužitie právomoci

"Ak v demokratickom a právnom štáte nereflektujú príslušné orgány na verejne vyslovené skutočnosti, nasvedčujúce vážne podozrenia z páchania takýchto trestných činov, je to dôkaz zdemolovanej spravodlivosti. Je smutné, že kým pri hoaxoch a útokoch na študentov sme počúvali z Generálnej prokuratúry rôzne zvláštne vyjadrenia, v čase reálnych hrozieb a vážnych podozrení nepočujeme nič," uviedla poslankyňa NR SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Strana tiež pripomenula, že v poslednej dobe sú vo vzťahu k vládnym poslancom, ktorí prejavujú voči koalícii výhrady, komunikované funkcie, ktoré si mali títo poslanci pýtať, alebo im mali byť ponúknuté. Snahy udržať vládnu koalíciu výmenou za funkcie podľa Remišovej napĺňajú skutkové podstaty korupčných trestných činov.

Líder hnutia Slovensko a poslanec NR SR Igor Matovič uviedol, že nezdieľa názor, že sa blížia predčasné voľby. Z Hlasu-SD vylúčeného poslanca NR SR Samuela Migaľa označil za bezcharakterného obchodníka, "ktorý si zvyšuje svoju cenu a očakáva, že koalícia si ho kúpi a bude pokračovať v konaní svinstiev horších ako doposiaľ".

Nespokojní so situáciou v koalícii sú štyria poslanci Ján Ferenčák, Roman Malatinec, Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ. V piatok (24. 1.) Hlas-SD oznámil vylúčenie dvoch poslancov - Migaľa a Šalitroša. Dôvodom boli ich požiadavky na vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty. Štvorica uplynulú sobotu informovala, že zatiaľ nebude hlasovať v Národnej rade SR, no Malatinec už pripustil, že by sa situácia mohla zmeniť.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce, aby mu Hlas-SD vysvetlil vylúčenie poslancov. "Keby nás bolo sto vo vládnej koalícii, tak si viem predstaviť, že sa s niekým rozlúčime, ale je nás 79 a dvoch už vylúčili a ešte stále nie je vyriešený problém s Rudolfom Huliakom (nezaradený) a ďalšími dvoma," povedal. Zároveň nevie, čo spraví strana s Ferenčákom a Malatincom.