Koalíciu drží v šachu jediný človek: Zmierlivý Malatinec ako ŽOLÍK a tiež dirigent ďalšieho diania

Malatinec bude zrejme rozhodujúcim jazýčkom na váhe absolútne tesnej väčšiny v parlamente.

BRATISLAVA - Z názorových nezhôd sa po pracovnom kongrese strany Hlas-SD stala vládna kríza. Jej nástrahy začína krehká koaličná väčšina spoznávať každým dňom viac a februárová schôdza už klope na dvere. Okrem toho, že sa na nej budú riešiť zdravotnícke zákony, bez ktorých sa lekári nezaobídu, uvidíme tiež, či je koalícia schopná dosiahnuť na jednoduchú väčšinu. Rozhodne o tom zrejme jediný muž, ktorý nedeklaroval ani odpor voči vláde, no zároveň nemá problém prejaviť svoj odlišný názor.

Matematika nepustí. Koalícia je na pokraji najkrehkejšej väčšiny, aká je vôbec možná. Po pracovnom kongrese Hlasu-SD boli zo strany vylúčení "zradcovia" (ako ich Matúš Šutaj Eštok familiárne nazýva) v podobe Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša. Ukázalo sa, že nie celé kvarteto "Hlasu rozumu" bolo naklonené na odpor voči koalícii. Je medzi nimi aj poslanec, ktorý pravdepodobne rozhodne o najbližšom osude koalície.

Robert Fico predstavil koncept zmeny Ústavy SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Malatinec ako rozhodujúci hlas v koalícii

Ak počítame spoločne, tak už teraz je jasné, že koalícia ráta s hlasmi Smeru-SSD (42), Hlasu-SD (25), SNS (7) a piatich nezaradených poslancov. Dohromady ide o počet 79 hlasov, no jedným dychom treba dodať, že sú v ňom zahrnuté aj skupiny huliakovcov (3) a migaľovcov (4). Kým prví menovaní už avizovali podporu vláde pri otváraní februárovej schôdze, migaľovci až takí jednoznační nie sú. Huliakovci dávajú vláde prinajlepšom istotu 77 hlasov.

Treba však brať do úvahy, že ak sa aj prirátajú hlasy Jána Ferenčáka a Romana Malatinca k tým koaličným a výsledný počet bude 79, nie je isté, či sa takáto väčšina bude dať poskladať vždy. Neduhy sa tu môžu objaviť v podobe rôznych ochorení poslancov či nevyhnutných zdravotníckych zákrokov. Otvorenie jednotlivých schôdzí bude teda zrejme často stáť a padať na samotnom Malatincovi.

Roman Malatinec

Vyzerá to tak, že Malatinec je zo spomínanej štvorice jediným, ktorý z hľadiska budúcnosti komunikuje so zvyškom koalície o prípadnej podpore vlády, pretože zatiaľ čo Šalitroš a Migaľ v Hlase skončili, Ferenčák je vo vyjadreniach strohý a posledné čo o ňom verejnosť vie, je fakt, že bol na zahraničnej pracovnej ceste vo Varšave.

Po náročných, ale pre Slovensko veľmi potrebných rokovaniach medzi našimi partnermi v EÚ sa vraciam z Varšavy opäť do diania na Slovensku. Držte palce priatelia. ✌️ Posted by Ján Ferenčák on Monday, January 27, 2025

Malatinec aj pre Nový čas povedal, že chce pôsobiť ako prostredník pri komunikácii medzi dvojicou vylúčených migaľovcov a vládou. "Možno ich raz budeme potrebovať a nemôže ich niekto zahodiť na smetisko dejín. Ak prídu vážne zákony a bude problém, dokážeme s nimi rokovať, nemôžeme si zatvárať dvere," povedal pre denník Malatinec.

Vyjednávať môžu ráznejšie

Otázni sú aj ďalší dvaja členovia nespokojnej skupiny okolo samotného Samuela Migaľa. Je to práve on sám a Radomír Šalitroš, ktorí boli síce z Hlasu-SD vylúčení, no sami chcú, aby problém vyriešil premiér Robert Fico a vládu zrejme budú podporovať. Ich karty sú však ale teraz odlišné, ako v čase, keď boli pod straníckym dohľadom Šutaja Eštoka. Vyjednávacia pozícia takzvaných migaľovcov sa týmto zvýšila a môžu tak dirigovať tempo a spôsob, akým sa bude vláda uberať.

Poslanci NR SR Samuel Migaľ a Ján Ferenčák

Malatinec sa rozhodoval podľa svojho svedomia už viackrát

Na to, či je Malatinec spasiteľom koalície odpovedal Pavol Krištof z katedry politológie Trnavskej univerzity v Trnave. "Je zrejmé, že vláda, ktorá sa pri presadzovaní zákonov spolieha na tesnú parlamentnú väčšinu, bude čeliť praktickým komplikáciám pri hlasovaní. Politické náklady, merané najmä verejnou podporou, na udržanie koalície budú narastať. Navyše, nevieme, ako rokovania v koalícii dopadnú, a preto je ťažké predpovedať, ako dlho sa bude koalícia môcť spoliehať na podporu poslanca Malatinca," povedal pre Topky Krištof.

Malatinec je podľa Krištofa známy vlastnými principiálnymi názormi a nie všetky sa stretávajú s pochopením tých koaličných. "Jeho postoj k odvolaniu Michala Šimečku, predsedu Progresívneho Slovenska a bývalého podpredsedu Národnej rady, ukazuje, že jeho hlasovania nemusia vždy zodpovedať očakávaniam koalície. Podobne možno hovoriť o jeho nesúhlasných postojoch napríklad k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Výsledkom môže byť neistota a nestabilita v koalícii, najmä ak sa bude spoliehať na jeho hlas pri kľúčových rozhodnutiach," dodal Krištof.

Roman Malatinec

Možnosť diktovať si podmienky

O tom, že vyjednávanie zo strany skupinky nespokojných poslancov sa po posledných krokoch zvyšuje, hovorí aj ďalší univerzitný docent z Trnavy, Marcel Martinkovič. "Z daného dôvodu bude Robert Fico spolu s vedením strany Hlas-SD hľadať riešenie, dnes len formálnej koaličnej väčšiny, ktorým môže byť aj rekonštrukcia vlády. Týmto procesom by mohli byť niektorí nepokojní poslanci vládnej koalície vymenení lojálnejšími náhradníkmi z kandidátnych listín vládnych strán," nazdáva sa Martinkovič.