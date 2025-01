FOTO z Tatier, z ktorých zaplačete: Vypílili 200-ročné stromy v chránenej lokalite! Les sa mení na rúbanisko

(Zdroj: Facebook/My sme les)

BRATISLAVA - V lokalite Šifrová v Národnom parku Nízke Tatry, kde ešte prežíva ohrozený hlucháň hôrny, vyrúbali okolo 200-ročné stromy. Informuje o tom občianska iniciatíva My sme les. Upozornil ich na to turista. Lesy v tejto lokalite pritom patria do "ochranných lesov". Iniciatíva preto poslala riaditeľovi správy národného parku otvorený list.