Ústredné orgány štátu by mali po spustení katastra nariadiť inventúru

BRATISLAVA - Ústredné orgány štátu by mali po spustení katastra nariadiť mimoriadnu inventúru. Mali by tak preveriť či informácie o vlastníctve pozemkov a budov sedia s informáciami pred kybernetickým útokom. Uviedol to predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy s tým, že zvažujú zaslanie listu s usmernením pre štátne orgány.