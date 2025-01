Poľsko o žiadosti o prelet klame! Malo by sa ospravedlniť, uviedol Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

MOSKVA - Z klamstva vo veci riešenia žiadosti o nedeľný prelet slovenského vládneho špeciálu do Moskvy obvinil v utorok podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) poľskú stranu. Poľské veľvyslanectvo v SR v pondelok uviedlo, že je prekvapené Dankovým vyhlásením o neudelení súhlasu s preletom delegácie NR SR do Moskvy, informuje osobitný spravodajca.

"Veľmi ma mrzí, na aké klamstvo sa doslova uchýlila poľská strana. Pretože určite si my na palube lietadla neurčujeme trasu a asi by sme si svoj let nepredlžovali o hodinu, ak by bolo možné letieť priamo," povedal Danko. Očakáva, že k situácii zaujme stanovisko aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. "Pretože nechápem, ako si členský štát Európskej únie vo vzťahu k štátnemu lietadlu SR toto dovolil, a verím, že sa nám ospravedlnia," vyhlásil podpredseda slovenského parlamentu v Moskve.

Andrej Danko navštívil ruský Aupark (Zdroj: Instagram/Andrej Danko)

Delegácia NR SR pod vedením podpredsedov Danka a Tibora Gašpara (Smer-SD) v nedeľu neletela kratšou cestou do Moskvy, ale okľukou cez Českú republiku a Nemecko. Danko to pred odletom odôvodnil zákazom preletu nad územím Poľska. Poľské veľvyslanectvo vo vyhlásení v pondelok informovalo, že poľská strana dostala zo Slovenska žiadosť o súhlas s preletom, no z dôvodu nekompletnosti dokumentácie požiadala o jej doplnenie vrátane zaslania štandardnej nóty. Slovenská strana podľa veľvyslanectva však ešte pred posúdením žiadosti informovala, že trasu letu zmení. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosniak-Kamysz v tejto súvislosti podľa denníka Rzeczpospolita vyhlásil, že vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom sú dobré a pozýva na lety do Varšavy, nie do Moskvy. Návrat parlamentnej delegácie z Ruska je naplánovaný na stredu 15. januára.