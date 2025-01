Návšteva v Moskve mala byť podnet, aby aj iné štáty šli rokovať o mieri, tvrdí Gašpar

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Počas rokovaní v Moskve chcela delegácia poslancov Národnej rady (NR) SR vyslať signál, aby sa začalo hovoriť o tom, ako rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Slovenskí poslanci chceli podľa neho počuť objektívne informácie aj z ruskej strany, argumenty Ruska o dôvodoch začiatku konfliktu na Ukrajine označil za logické. Šéf SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko avizuje, že parlamentná delegácia sa do Moskvy chystá aj v máji na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Počas rokovaní podľa svojich slov opakovane zdôrazňoval naše členstvo v EÚ a NATO a naše záväzky voči týmto organizáciám.

"Naša delegácia mala symbolicky dať podnet k tomu, aby začali rokovať aj ďalšie členské štáty na túto otázku a tlačili na politických lídrov vo vlastných krajinách ísť rokovať konečne o mieri," skonštatoval Gašpar. Prejav vôle uzavrieť mier a nájsť riešenie podľa neho existuje len z jednej strany. Kroky, najmä zo strany Ukrajiny, a niektoré rozhodnutia EÚ hodnotí ako gradujúce tento problém, nie ako ho upokojujúce.

Smer-SD podáva informácie po návrate z pracovnej cesty do Moskvy (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko pripomenul, že slovenskí poslanci boli prvou parlamentnou delegáciou od začiatku konfliktu na Ukrajine. S ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom sa Danko rozprával o možnosti rokovaní o mieri. Lavrov Dankovi povedal o tom, že dostáva veľké množstvo ponúk od ázijských štátov na rokovanie medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom. "Takisto vidia, že situáciu chcú riešiť, uvedomujú si, že ten prvý krok musí urobiť Ruská federácia, Spojené štáty americké," dodal s tým, že delegácia apelovala na upokojenie situácie v súvislosti s konfliktom.

Andrej Danko po návšteve Ruskej federácie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šéf SNS vysvetlil, že nebol prekročený žiaden rámec slovenského ukotvenia v Európskej únii ani v NATO. "Opakovali sme, že sme členmi Európskej únie, ale máme právo hovoriť aj o reforme Únie," dodal. Rokovania sa týkali aj dodávok plynu na Slovensko. "Veľké množstvo skvapalneného plynu, ktoré kupujeme, je ruské, kupujeme ho štyrikrát drahšie," povedal s tým, že na trhu je plyn drahší, pretože nejde cez Ukrajinu.

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rusko podľa Gašpara vysvetlilo dôvody konfliktu tým, že sa cítilo ohrozené hrozbou rozširovania NATO. "Ich argumenty sa aspoň mne zdali logické," povedal podpredseda NR SR a pripomenul ohrozenie v blízkosti ukrajinsko-ruských hraníc. "Mali veľmi kritický pohľad na to, ako sa správala vládna elita na Ukrajine voči ruskej menšine," dodal s tým, že argumenty vrcholili tvrdeniami o genocíde ruskej menšiny. Na Slovensku sa podľa neho hovorí o probléme len z pohľadu Ukrajiny, no on žiada objektívne informácie aj z druhej strany. "Na druhej strane, samozrejme, padla aj otázka, či to bolo nutné riešiť vojnovým konfliktom a začatím podľa nich špeciálnej vojenskej operácie, ktorá už priniesla so sebou ohromné množstvo obetí na oboch stranách," povedal Gašpar s tým, že ruská strana podrobne opísala mierové rokovania zo začiatku konfliktu.

Gašpar ani Danko nerozumejú hystérii okolo ich cesty do Moskvy. Odmietli, že by návšteva ťahala Slovensko pod sféru vplyvu Ruska. Gašpar dodal, že počas rozhovorov obe strany zdôrazňovali potrebu nezasahovať si navzájom do vnútorných záležitostí krajín.