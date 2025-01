Hlavný koaličný odpadlík je z Hlasu! Migaľovci už vedú vlastnú skupinku, majú personálne požiadavky

Skupina nespokojných poslancov okolo Samuela Migaľa má podmienky. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Už niekoľko mesiacov verejnosť vie o tom, že vo vládnej koalícii to škrípe na viacerých úrovniach. Svoj prvý rebelujúci výkon podali už pred istým časom poslanci na čele s Rudolfom Huliakom. Ten sa však po niekoľkých kolách vyjednávania (vrátane toho s premiérom Robertom Ficom) rozhodol prestať s podobnými aktivitami a jeho skupina dokonca zahlasovala aj za zákon roka - o štátnom rozpočte. O niekoľko týždňov sa však začali čoraz viac ozývať ďalší nespokojní poslanci, no tentokrát boli z klubu koaličného Hlasu-SD. Zákonodarci okolo Samuela Migaľa však už svoju nespokojnosť s vedením klubu vyjadrujú aj formálne.

O tom, že skupinka takzvaných "migaľovcov" sa aktivizuje čoraz viac, informoval Denník N. Tí sa svojich cieľov nevzdali ani po období vianočných sviatkov a dokonca majú už svoj spôsob, akým komunikujú s médiami a verejnosťou. Na povrch sa totiž dostali informácie o začiatku fungovania platformy s názvom Hlas rozumu. O tom, že migaľovci to skutočne myslia vážne, svedčí niekoľko faktov.

Migaľ nechodí na klub, mal by dôjsť vysvetliť, čo sa deje

Majú vlastného hovorcu a aj mailovú adresu

Konflikt vzplanul predovšetkým medzi Samuelom Migaľom a predsedom SNS Andrejom Dankom. Vzájomné odkazy cez sociálne siete neboli ničím výnimočným ani počas vianočného obdobia. Vody rozbúrila predovšetkým nečakaná téma ohľadom podpory netradičných športov, akým je napríklad aj hobby horsing. Z niektorých zdrojov však idú hlasy, že napätie narastá aj v samotnom klube Hlas-SD, ktorého podpredsedom je dokonca sám Migaľ, no už niekoľko týždňov sa neobjavuje na jeho zasadnutiach.

Spory nekončia len pri Dankovi

Celá skupinka okrem Migaľa pozostáva ešte z ďalších troch členov. Ide o poslancov Jána Ferenčáka, Romana Malatinca a Radomíra Šalitroša. Ide o zásadný problém pre koalíciu, ktorá by tak bez ich podpory už nemala nadpolovičnú väčšinu hlasov a nemuseli by jej prechádzať viaceré zákony. Vládny kabinet totiž na konci roka fungoval len s podporou 76 hlasov, a aj to nie spoľahlivo vo všetkých zákonoch, pričom dochádzalo aj k zablokovaniu parlamentu.

Toto kvarteto však už v týchto dňoch komunikuje zo samostatnej emailovej adresy, ktorej názov tiež refklektuje výraz "hlas rozumu". Začali tým, že si poslanec Roman Malatinec podal ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Maily pritom podpisuje Marek Bezák, ktorý je poslaneckým asistentom samotného Migaľa. Bezák je momentálne poverený komunikáciou za skupinu týchto poslancov.

Konflikt aj na téme Ukrajina

Ani v tomto bode názorové nezhody skupiny poslancov v porovnaní s ostatkom vládnych poslancov nekončia. Rozdielnosti padajú aj pri téme vojny na Ukrajine. Kým Robert Fico s Andrejom Dankom hovorili o cestách do Moskvy, Migaľ sa pre Hospodárske noviny nechal počuť, že kontrastne plánuje cestu na Ukrajinu, aby ukázali, že si želajú odlišné smerovanie zahraničnej politiky Slovenska.

Je otázne, kedy sa takzvaní migaľovci na Ukrajinu vydajú, no isté je, že svoju návštevu Ruska už vykonal premiér Robert Fico, ktorý sa v Kremli stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a svoju 6-člennú delegáciu do Ruska povedie aj šéf národniarov, Andrej Danko.

Premiér Robert Fico s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Požadujú Puciho koniec na čele klubu Hlas-SD

Konflikt pokračuje aj vo vnútri koaličného Hlasu-SD, kde skupina nespokojných poslancov okolo Migaľa žiada aj zmenu na čele klubu, ktorý momentálne vedie bývalý člen Smeru a zakladajúci člen strany Hlas-SD, Robert Puci. "Dali sme požiadavky. Bolo nám sľúbené pri rokovaniach s vedením strany, že dôjde k zmene predsedu klubu, nič také sa nestalo," povedal pre Denník N Migaľ. Ten sa však už dlhodobo ani nezúčastňuje zasadnutí klubu, pričom je paradoxne jeho podpredsedom.

Nepáčia sa im porady, ktoré bývajú až tesne pred hlasovaním

Migaľ sa v strane Hlas-SD objavil pred parlamentnými voľbami 2023. "Pokiaľ klub nezačne fungovať, nemám dôvod, prečo by som tam chodil," povedal Migaľ. Ten sa sťažuje aj na spôsob a časový stres, pod akým klub rokuje. Poslanci sa zídu až na poslednú chvíľu a krátko pred hlasovaním.

"Nevidím dôvod, prečo chodiť desať minút pred hlasovaním vypočuť si, ako bude predseda klubu dvíhať palec a ako budeme my stláčať gombík. Buď budeme o zákonoch diskutovať, alebo nebudeme chodiť na klub," reagoval Migaľ na dianie v klube a dodal, že Puci svoju funkciu vraj nezvládol.