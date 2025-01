Huliak zrazu otočil: Chce sa pomeriť s Andrejom Dankom! Otvorený list pre šéfa SNS

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci okolo Rudolfa Huliaka odchádzajú z klubu SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V otvorenom liste adresovanom šéfovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi Rudolf Huliak píše, že aj s poslancami Pavlom Ľuptákom a Ivanom Ševčíkom veľmi negatívne vníma aktuálnu politickú situáciu, ktorá sa vyvíja v parlamente posledný rok a eskaluje posledných pár mesiacov. „Dostali sme sa do stavu, kedy nefunguje vzájomná komunikácia partnerov v rámci poslaneckého klubu SNS, ani poslancov, ktorí boli zvolení na kandidátnej listine SNS, stavu kedy je ohrozený samotný legislatívny proces, stavu ktorý zásadne ohrozuje stabilitu vládnej koalície a tým negatívne vplýva na vývoj tejto krajiny a jej budúcnosť,“ píše v liste.

Huliak tvrdí, že spoločne nesú politickú, ale aj morálnu zodpovednosť za to, aby táto vláda vydržala vládnuť počas celého riadneho volebného obdobia. Zdôraznil, že súčasná vládna koalícia a Robert Fico majú ich plnú podporu. „Nemáme záujem ani na predčasných voľbách, ani na úradníckej vláde, naopak máme záujem na tom, aby táto vláda dovládla do ďalších riadnych parlamentných volieb v roku 2027 a napĺňala svoje programové vyhlásenie tak, ako tomu donedávna bolo,“ povedal jasne.

Poslancov z klubu SNS vyzval na budúcu vzájomnú spoluprácu. „Pán predseda, je čas, aby sme odložili nabok osobné spory, ktoré zbytočne vygradovali do aktuálneho stavu a v záujme nielen voličov, ktorí nám v parlamentných voľbách 2023 prejavili svoju dôveru, ale aj v záujme všetkých občanov, širokej verejnosti, ktorej sa vzniknutý stav nepochybne dotýka, sme si spolu sadli za jeden stôl a v kľude a slušnosti vyriešili vzájomne sporné otázky, politické názory a vízie vo vzťahu k tomu, čo bude ďalej. Nijaký problém sa nevyrieši bez vzájomnej komunikácie a spoločnej snahy. Napriek osobným animozitám, vnímajúc narušené vzťahy v rámci poslaneckého klubu najmä v poslednom období, vnímajúc Vaše vyjadrenia o tom, že si so mnou už nikdy nesadnete za jeden stôl, vnímame s kolegami, že tieto spory neprospievajú ani strane SNS, ani jej poslaneckému klubu, ani stabilite vládnej koalície a chceme tieto problémy začať riešiť,“ odkázal priamo Dankovi a vyzval ho na osobné rokovanie. Tie by mali prebehnúť najneskôr do piatka 24. januára.