Rozruch a chaos v parlamente: Poslanci Hlasu opäť prekvapili koaličných partnerov, napätie stúpa!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Parlament sa v utorok zasekol pri hlasovaní o vládnej novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Nová legislatíva má meniť aj spôsob fungovania európskeho výboru. Zaviesť sa má možnosť zastupovania povereného člena vlády iným členom vlády na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti v prípade, ak sa člen vlády nemôže na rokovaní zúčastniť. S touto úpravou nesúhlasil okrem opozície ani šéf výboru pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD). Pri hlasovaní sa neprezentoval.

Ferenčák novinárom vysvetlil, že navrhoval, aby sa vďaka vystúpeniu ministra otvorilo druhé čítanie, kde by sa stiahol pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Richarda Glücka (Smer-SD). Následne by podľa neho nebol problém schváliť zákon ako celok. "Uvedený pozmeňujúci návrh môže ísť samostatne tak, ako má byť, ako návrh zákona o rokovacom poriadku, a bude sa o ňom samostatne hlasovať, nie tak, ako je teraz predložený v spoločnej správe s nesúvisiacim zákonom, ktorý s ním nemá nič spoločné," zdôraznil. Nerozumie, prečo chcú koaliční partneri pretlačiť tento návrh.

Ján Ferenčák z HLASU-SD tiež nehlasoval o novele z dielne SMERU-SD (Zdroj: TASR/Martina Kriková)



Kritika a obavy z rozkolu v Hlase

Postoj tejto trojice poslancov však vyvolal vlnu kritiky zo strany koaličnej SNS. Poslanec Roman Michelko označil ich konanie za „nešťastný spôsob robenia politiky“ a naznačil, že by mohlo ísť o pokus o vytvorenie frakcie alebo dokonca odchod do iného poslaneckého klubu. „Nech vysvetlia, čo chcú dosiahnuť,“ dodal Michelko.

Roman Michelko reaguje na poslancov Hlasu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Líder SNS Andrej Danko považuje situáciu za záhadnú. „Pre mňa je to záhadné. Ja som chcel, aby sme túto schôdzu skončili dôstojne. Ja nevidím v tom nič zlé, aby premiér mohol byť zastúpený ministrom zahraničných vecí,“ uviedol s odkazom na legislatívnu úpravu, ktorú trojica poslancov odmieta. Danko upozornil aj na diskusie o športových zákonoch, kde tiež neprišlo k dohode.

Reakcia Andreja Danka na poslancov okolo Migáľa (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Koalícia bude čeliť ďalšej výzve už v stredu. Časť vládnych poslancov totiž presadzuje prijatie uznesenia, ktoré by odsúdilo opozičné protesty zo 17. novembra. Niektorí členovia Hlasu však už naznačili, že s takýmto návrhom môžu mať problém.

Opozícia hovorí o potrebe predčasných volieb

Ďalší prípad neúspešného hlasovania ukazuje, že vládna koalícia nevie vládnuť, prijímať zákony a speje k rozkladu. Skonštatovali to opoziční lídri v reakcii na to, že sa pri utorkovom hlasovaní o jednej z vládnych noviel neprezentoval dostatok poslancov, parlament preto nebol uznášaniaschopný.

"Je to typický príklad rozkladu vládnej koalície," povedal novinárom šéf KDH Milan Majerský. "Hlas zrejme sleduje kroky SNS, čiže nerebeluje iba SNS, ale už aj Hlas. Očakávam, že v novom roku sa bude vládna koalícia rútiť do rozpadu," dodal. Predpokladá, že na jeseň by mohli byť predčasné voľby.

Líder opozičného PS Michal Šimečka pripomenul, že ľudia si nezaslúžia mať vládu, ktorá nevie nájsť 76 poslancov na svoje vlastné návrhy, a preto treba ísť do predčasných volieb. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič označil dianie v parlamente za chaos, kde každý v koalícii niekoho vydiera.

Poďme sa rozprávať o predčasných voľbách, uviedol Šimečka (Zdroj: TASR/Martina Kriková)



Huliakovci nebudú hlasovať za doplnenie definície mimoriadnej situácie

Napätú situáciu by mohli pomôcť stabilizovať poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Tí už majú údajne dohodnuté ďalšie stretnutie s premiérom Robertom Ficom. Už teraz ale hovoria, že za doplnenie definície mimoriadnej situácie o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti hlasovať určite nebudú.

„Tak ako už sa stáva pravidlo, nikto troch nezávislých poslancov reprezentujúcich NK/NEKA neinformoval o tomto kroku a ani nekonzultoval s ohľadom riešení vzniknutého. Vzhľadom k tomu, predsedníctvo strany doporučuje svojim poslancom, pretože tu už je prekročená akákoľvek červená čiara, aby naďalej sa neprezentovali a nehlasovali za tento predložený návrh a ani za vyhlásenú mimoriadnu situáciu, ktorá príde pravdepodobne na odsúhlasenie do parlamentu,“ uviedli v stanovisku.

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Vyjadrujeme nesúhlas s postupom vlády SR, že problém dlhodobo neriešený zanedbaný vyexkaloval do takýchto šikanoznych opatrení. Politická scéna na Slovensku začína používať zavádzanie a nedodržiavanie či už ústnych nie to ešte písomných dohôd za svoj pracovný nástroj a tento prístup politikov sa musí na Slovensku rozhodne zmeniť,“ dodali huliakovci.