Danko sa obul do Migaľa: Tvrdé obvinenia na tlačovke, hovorí o porušení dohody! Poslanec Hlasu reaguje

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vyjadrenie SNS k športovým zákonom a k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko na popoludňajšej tlačovke ukázal rekvizitu. Bola ňou plyšová hlava koňa nastoknutá na palici , ktorá je určená na takzvaný hobby horsing. Ide o plyšovú hlavu koňa na paličke „Priniesli sme skutočný predmet, za ktorý bojuje pán Migaľ,“ povedal Danko. Predseda SNS tvrdí, že zmeny, ktoré chcel Migaľ presadiť v športových zákonoch sa týkali aj financovania neregistrovaných športov. Migaľ je podľa jeho slov sám v združení, ktoré sa venuje hobby horsingu a z takejto úpravy by profitoval. Pri hobby horsingu sa na spomínanej plyšovej hlave koňa akoby jazdí. "Je to choré," okomentoval Danko.

Zákony o športe sa znova presunuli a poslanci by mali o nich hlasovať na budúci týždeň. Andrej Danko tvrdí, že teraz ustúpi. "Odblokujeme parlament, presunieme to ešte o týždeň, minister bude Migaľa opäť počúvať, ja už asi nie, pretože to sú stovky ľudí a stovky hodín prác," povedal Danko na tlačovej konferencii. Nechce blokovať vládu pre tieto nezhody, no za normálnych okolností by podľa neho nemal poslanec blokovať vládny návrh, ktorý už prešiel pripomienkami a pracovalo na ňom množstvo ľudí. Migaľ podľa neho vidí šancu v krehkej väčšine koaličných poslancov a využíva ju. Zopakoval, že jeho postoj je hrubým porušením koaličnej zmluvy. Danko tiež uviedol, že za Migaľovo správanie sa mu ospravedlnil aj šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok.

Minister športu Dušan Kekekti zasa tvrdil, že sa Migaľovi snažili vyjsť v ústrety, ale nestretlo sa to s pochopením. Argumentoval aj tým, že Migaľ zastupuje len zhruba 300 športovcov a tak nechce vytvárať osobitnú schému.

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Migaľ v reakcii uviedol, že Danko urobil hobby horsingu najlepšiu reklamu. Tvrdí, že že jednou zo základných zmien, ktoré presadzuje, je vytvorenie rozhodcovských komisií pod olympijským zväzom. Ich úlohou by bolo riešiť spory medzi športovcami. Nemyslí si však, že by teraz pre tento spor padla vláda a otvorene povedal, že stojí za premiérom Robertom Ficom (Smer-SSD).

Hlasovania už raz preložili

Poslanci mali pôvodne o zákone o športe a o Fonde na podporu športu hlasovať už minulý týždeň, nemali však dostatok hlasov. Pri tesnej väčšine im "zavaril" poslanec strany Hlas-SD Samuel Migaľ, ktorý mal voči nim výhrady. Koalícia si teda zobrala týždeň na vyriešenie situácie. Hlasovať o zákonoch sa mal dnes o 11. hodine. Pol hodinu pred hlasovaním však Migaľ oznámil, že zákony nepodporí. Teraz sa už k nemu pridal aj ďalší poslanec strany Hlas-SD Roman Malatinec. Vládnu koalíciu vraj rozbiť nechcú, majú však záujem ďalej rokovať. Pri samotnom hlasovaní sa následne obaja poslanci Hlasu neprezentovali. Národná rada tak nebola uznášaniaschopná