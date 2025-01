V slovenských pohoriach platí malé lavínové nebezpečenstvo: Veľká Fatra je bez snehu

(Zdroj: Getty Images)

V pohoriach je trvalo slabá vrstva snehu. Nebezpečné sú preto najmä tienisté orientácie a severné svahy našich pohorí. Uvoľnenie lavín hrozí len pri veľkom dodatočnom zaťažení na veľmi strmých svahoch. Očakávajú sa prevažne malé lavíny, ktoré po uvoľnení predstavujú riziko najmä v kombinácii s terénnymi pascami (trčiace skaly, terénne depresie, resp. skalné zrázy).

archívne video

Lavínová nehoda vo Fľaške (Zdroj: hzs.sk)

Snehová pokrývka je vplyvom plusových teplôt väčšinou usadnutá. Povrch tvorí tvrdá kôra, pod ktorou sa nachádzajú kritické vrstvy hranatozrného snehu. V dolinách a na prístupových chodníkoch je vodný ľad. Hrebene sú vplyvom silného vetra sfúkané do tvrdého podkladu. Priemerne je v pohoriach od 15 do 30, lokálne do 50 centimetrov snehu. Vplyvom vetra sa lavínová situácia na našom území bude postupne zhoršovať.