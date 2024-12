Audit ministerstva v SNG preukázal závažné pochybenia, tvrdí Šimkovičová

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vnútorný audit Ministerstva kultúry (MK) SR v Slovenskej národnej galérii (SNG) preukázal závažné pochybenia, ktoré môžu mať napokon trestnoprávnu rovinu. Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v súvislosti so zisteniami auditu, ktorý mapoval obdobie od januára do decembra 2023. Výstupy z kontroly prezentovala na stredajšej tlačovej konferencii.