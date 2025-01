Súčasný stav v SNG je dielom rezortu kultúry i vedenia galérie, tvrdí opozícia

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS) upozornila, že v pondelok (27. 1.) oznámené výpovede takmer 100 zamestnancov SNG ochromia činnosť galérie a hrozí jej dočasné nútené zatvorenie. "Takáto katastrofálna situácia v jednej z erbových kultúrnych inštitúcií na Slovensku za posledných 35 rokov ešte nebola," zdôraznila opozičná poslankyňa, ktorá vinu za aktuálnu situáciu pripisuje pôsobeniu Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) na poste ministerky kultúry. "Keď už toto nebude dobrým dôvodom pre premiéra Fica, aby túto ministerku okamžite odvolal, tak nerozumie svojej pozícii a tomu, ako by mala fungovať vláda. V takom prípade by mal odstúpiť aj on," dodala Jaurová.

archívne video

Tlačová konferencia Ministerstva kultúry SR na tému Audit ministerstva v Slovenskej národnej galérii (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

SaS je presvedčená, že nevyhnutným riešením súčasnej krízy v SNG je okamžité odvolanie vedenia. "Ak ministerka kultúry nezakročí, dočkáme sa bezprecedentného kolapsu jednej z najdôležitejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku," upozornil predseda strany Branislav Gröhling. Strana SaS preto požaduje, aby ministerka kultúry okamžite zasiahla a prijala opatrenia na ochranu SNG a jej zbierkových fondov. Rovnako vyzýva verejnosť a kultúrnu obec, aby sa spojili v ochrane SNG.

Na pondelkovej tlačovej konferencii oznámilo podanie výpovede viac ako 100 zamestnancov SNG. Svoj krok zdôvodnili deštruktívnymi krokmi dočasného riaditeľa SNG Jaroslava Niňaja a nečinnosťou ministerstva reagovať na výzvy požadujúce zastaviť nekompetentné kroky vedenia galérie, ktoré poškodzujú chod i reputáciu. Za najzásadnejšie problémy SNG označujú zmeny organizačnej štruktúry, nelegálne postupy v tvorbe nových zamestnaneckých zmlúv či kolaps výstavného plánu na rok 2025.

V prvej polovici januára podalo z rovnakých dôvodov výpovede viacero vedúcich zamestnancov SNG. Ministerstvo v pondelkovej reakcii deklarovalo, že chod inštitúcie a jeho stabilita i v prípade výpovedí budú zabezpečené. Pracovnoprávny krok zamestnancov rezort rešpektuje, vyzýva však zároveň na prehodnotenie rozhodnutia.