SHMÚ i dopravné servisy upozorňujú na poľadovicu: Situáciu komplikuje aj hmla! Nehoda a neprejazdná cesta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na Spiši a Zamagurí sa môže až do predpoludnia vytvárať na cestách poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologických ústav (SHMÚ), ktorý pre okresy v tejto časti východného Slovenska vydal výstrahu pred poľadovicou 1. stupňa, platná je do 10.00 h.