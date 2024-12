Na Mikuláša sa dočkáme snehovej nádielky: Najviac zrážok spadne na týchto miestach!

(Zdroj: Getty Imagaes)

Zhoršenie počasia by naše územie mohlo zasiahnuť už 6. decembra, na Mikuláša. Frontálny systém, ktorý bude postupovať cez naše územie síce na začiatku spôsobí mierne oteplenie, no v priebehu pár hodín už bude situácia úplne iná a opäť sa ochladí. Ochladenie tak môže priniesť aj snehové zrážky, informovalo imeteo.sk.

Ochladeniu ale bude predchádzať pomerne stabilné štvrtkové počasie a slnečný deň. Prvý náznak zmeny budú môcť zaznamenať na severe Slovenska, chce sa už v priebehu zajtrajších hodín môže vyskytnúť slabé sneženie, a to najmä na horách. Spadnúť by tu mohlo od 1 do 3 cm snehu. V noci zo štvrtka na piatok sa postupne rozpadne teplý front, no už v priebehu piatkového dopoludnia začne z územia Českej republiky postupovať studený front, ktorý prinesie ďalšie ochladenie.

Snehové zrážky možno očakávať na našom území už v piatok (Zdroj: imeteo.sk)

Vplyvom teplého frontu sa ale snehové zrážky objavia až od výšky 1000 m.n.m a aj tentokrát sa sneh v najnižších polohách neobjaví. Podľa meteorológov je možné, že nehrozí ani súvislá vrstva snehovej pokrývky, pretože väčšina zrážok spadne počas dňa, kedy sú teploty najvyššie. V oblastiach, kde bude prevládať teplejší vzduch sa namiesto snehových zrážok objavia tie kvapalné. Snehové zrážky možno očakávať prevažne na strednom a východnom Slovensku a najviac snehu by mohlo spadnúť na severných návetriach hôr.