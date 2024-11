Kontroverzný návrh zákona môže ohroziť fungovanie mimovládnych organizácií na Slovensku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Návrh podľa Zajaca neprešiel žiadnym pripomienkovým konaním ani verejnou diskusiou, pritom má potenciál predstavovať najväčší negatívny zásah do pôsobenia občianskeho sektora, participácie a princípu partnerstva za posledných 25 rokov. "Najprv nás chceli označovať ako zahraničných agentov. Keď pochopili, že je to v civilizovanej Európskej únii neprijateľné a ohrozovalo by to naše eurofondy, tak nás chcú označovať ako lobistov," pripomenul Zajac, ktorý je zároveň podpredsedom rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.

Úpravou by sa podľa Zajaca mimovládky zásadne odstavili od možnosti komunikovať s verejnými funkcionármi, a to nielen pri príprave legislatívy, stratégií a politík tohto štátu, ale vždy, keď funkcionári nadobudnú pocit, že ich chcú mimovládky priamo alebo nepriamo ovplyvniť. "Zásadne obmedzuje možnosti účasti slovenskej verejnosti na rozhodovaní o budúcnosti Slovenska," dodal.Návrh tiež podľa komory poskytuje obrovský priestor pre úradnícku svojvôľu, šikanovanie, pokutovanie a dokonca možné rušenie mimovládok. Výkonný výbor komory adresoval svoje výhrady aj splnomocnenkyni vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simone Zacharovej. "Ak návrh prejde, obrátime sa na prezidenta a ak bude treba, budeme vec ťahať až na Ústavný súd do Košíc alebo európsky súd do Štrasburgu," skonštatoval Zajac.

Platforma pre demokraciu to vníma takto

Platforma pre demokraciu vníma návrh, ako snahu odradiť občianske organizácie od verejného angažovania, enormne zvýšiť ich administratívne zaťaženie a odstrašiť darcov. Platforma tiež upozornila, že každá občianska organizácia, ktorá chce priamo alebo nepriamo ovplyvňovať verejných funkcionárov, sa bude musieť podľa návrhu registrovať a raz štvrťročne zverejniť zoznam všetkých aktivít, ktorými mohli byť verejní funkcionári ovplyvnení.

So zámerom prišiel poslanec za SNS Adam Lučanský, ktorý ho predložil ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Tvrdí, že že reguláciou lobingu vo vzťahu k mimovládnym organizáciám sa zabezpečí vyvážené etické prostredie. Nezisková organizácia, neinvestičný fond i nadácia by podľa návrhu mali byť povinné vypracovať výkaz, ktorý by obsahoval prehľad príjmov a výdavkov, či prehľad o osobách, ktoré prispeli na jej činnosť. V prípade nedodržania tzv. povinností transparentnosti by mala hroziť pokuta do 1000 eur, prípadne až do 10.000 eur či zrušenie organizácie.