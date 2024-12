Cesta do Brazílie je podľa slov premiéra Fica zameraná na ekonomickú spoluprácu a mierovú agendu

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ekonomická spolupráca a mierová agenda budú hlavné témy nadchádzajúcej zahraničnej pracovnej cesty premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Brazílie. Uviedol to v Národnej rade (NR) SR počas tradičnej štvrtkovej Hodiny otázok, počas ktorej odpovedal na otázku koaličného poslanca Igora Váleka (Smer-SD) o zameraní tejto cesty.

"Návšteva Brazílie zapadá do konceptu suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany. Nie je to žiadny výlet," zdôraznil Fico s tým, že delegácia odlieta v noci z nedele na pondelok (8. a 9. 12.) a naspäť do vlasti sa má vrátiť vo štvrtok (12. 12.).V rámci ekonomickej spolupráce chce nadviazať na dobré vzťahy bývalého Československa s krajinami Latinskej Ameriky. Premiér avizoval, že súčasťou delegácie bude veľká podnikateľská misia, podobne ako to bolo v prípade ciest do Južnej Kórei alebo Číny. Rozvoju vzájomných vzťahov by mala podľa Fica pomôcť aj jeho osobná známosť s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom.

VIDEO Premiér Fico s podnikateľmi sa chystá do Brazílie: Pôjde o ekonomickú spoluprácu a o mierovú agendu

Premiér Fico s podnikateľmi sa chystá do Brazílie: Pôjde o ekonomickú spoluprácu a o mierovú agendu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Chcem s brazílskym prezidentom hovoriť aj o veľmi významnej téme, a to je mierová agenda. Existuje spoločný čínsko-brazílsky mierový plán, je tu spoločná skupina priateľov mieru pri OSN, do ktorej sa Slovenská republika plne hlási," konštatoval Fico s tým, že časti tohto plánu by podľa neho mohli byť použité v rámci mierového riešenia na Ukrajine.

Vláda podľa neho za uplynulý rok ukázala, že zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany je realistická a dá sa na nej stavať. "Áno, sme členským štátom EÚ, sme členským štátom NATO, chceme si plniť záväzky, ktoré vyplývajú z členstva v týchto organizáciách. Vidíme však nebezpečné pohyby v týchto organizáciách," zhodnotil premiér s tým, že v rámci Únie môže dôjsť napríklad na otázku harmonizácie daní aj ďalších politík a krajiny sa budú musieť rozhodnúť, ako sa k téme postavia.