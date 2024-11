Novela zákona by mala zjednodušiť proces vybavovania cudzineckej agendy

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

BRATISLAVA - Novela zákona o pobyte cudzincov, ktorú pripravilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, by mala zjednodušiť proces vybavovania cudzineckej agendy, a tým znížiť administratívnu záťaž na strane štátu, ako aj na strane cudzincov. Znížiť by sa mohlo aj riziko korupcie. Uviedol to hovorca rezortu Matej Neumann.