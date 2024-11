Prezident podpísal viacero noviel zákonov: Aké zmeny nás čakajú?

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zamestnávatelia budú mať povinnosť poskytovať príspevok na športovú činnosť detí zamestnancov. Nová regulácia sa bude týkať firiem s viac ako 49 zamestnancami, pričom maximálna výška príspevku je stanovená na 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. Vyplýva to z novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

archívne video Tlačové vyhlásenie Petra Pellegriniho po stretnutí s ministrom zdravotníctva (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

"Zavedenie tejto povinnosti vychádza z analýzy súčasných trendov v oblasti verejného zdravia a zistení, ktoré naznačujú, že nedostatočná fyzická aktivita v detstve vedie k nárastu chronických ochorení, ako sú obezita a cukrovka už v ranom veku. Návrh zákona preto podporuje účasť detí na organizovaných športových aktivitách, čím sa zabezpečí nielen ich fyzický, ale aj psychický rozvoj," uviedli poslanci v predloženom materiáli.

Návrh podľa nich nadväzuje na súčasnú legislatívu, ktorá dáva zamestnávateľom možnosť poskytovať takýto príspevok. Novela určuje záväznú povinnosť, pričom jej cieľom je zvýšiť počet detí zapojených do pravidelných športových aktivít. Koaliční poslanci predpokladajú taktiež pozitívny hospodársky vplyv na športové organizácie, v ktorých by malo dôjsť k zvýšeniu ekonomickej aktivity. Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Dôchodková schéma bude doplnená o dobrovoľné sporenia, novelu podpísal prezident

Dôchodková schéma bude doplnená o ďalšie dobrovoľné dôchodkové sporenia. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Cieľom novely je aj to, aby sa poistenec dozvedel v jednom komplexnom dokumente o predpokladanej úrovni svojho dôchodkového zabezpečenia v budúcnosti. Týmto opatrením by malo okrem iného dôjsť k podpore finančného plánovania ľudí v súvislosti s odchodom do dôchodku.

"Predmetný zákon už obsahuje ustanovenia upravujúce vyhotovovanie dôchodkovej prognózy na účel informovania poistenca o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia, teda prvý pilier a druhý pilier. Občania však v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich celkovom budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú," uvádza sa v predloženom materiáli.

Novela by mala taktiež zlepšiť podnikateľské prostredie znížením administratívnej záťaže všetkých zamestnávateľov. Zároveň by mala prispieť ku splneniu jedného z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti. Ďalej dôjde k zrušeniu oznamovacej povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom o informáciách, ktoré si môžu nájsť z verejne dostupných údajov Sociálnej poisťovne alebo cez individuálny účet poistenca o sociálnom poistení. Zároveň zanikne povinnosť predkladania údajov potrebných na rozhodovanie o nároku na dôchodok na evidenčnom liste dôchodkového poistenia. "Navrhuje sa, aby po rozšírení údajov mesačne zasielaných zamestnávateľmi na účely platenia poistného Sociálna poisťovňa použila takto vytvorenú databázu aj na rozhodovanie o nároku na dôchodok a na určenie sumy dôchodku," približuje predložený materiál.

Prezident podpísal zjednodušenie sezónneho zamestnávania v cestovnom ruchu

Sezónne zamestnávanie v sektore cestovného ruchu zjednoduší novela Zákonníka práce z dielne koaličnej SNS, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Cieľom úpravy v prílohe Zákonníka práce týkajúcej sa sezónnych prác je odstrániť nejednoznačnosti výkladu právnej úpravy sezónnej práce na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. "Podmienka priamej závislosti výkonu pracovnej činnosti od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode prílohy pri prevádzke reštaurácií a pohostinstiev a pri prevádzke ubytovacích zariadení vniesla do aplikačnej praxe nejasný výklad uvedenej podmienky. Odstránením tejto podmienky sa docieli jednoznačný výklad právnej úpravy," zdôvodnila SNS v návrhu na zmenu Zákonníka práce.

Poslanci pripomenuli, že sektor cestovného ruchu stále trpí nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Ich počet výrazne klesol v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 a následnou energetickou krízou a infláciou. "Nedostatok pracovnej sily sa výrazne prejavuje počas letnej a zimnej turistickej sezóny, keď rastú potreby zvyšovania počtu zamestnancov predovšetkým v povolaniach s potrebou nízkej miery kvalifikácie. Návrh zákona zjednoduší sezónne zamestnávanie v sektore cestovného ruchu," uviedli predkladatelia.

Prezident podpísal novelu, ktorá zníži zdanenie výroby elektriny z malých OZE

Zmena zákona oslobodí od spotrebnej dane ďalšiu elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispeje ku zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Novela posúva hranicu malého zdroja energie zo súčasných 10 kilowattov (kW) na 50 kW. Cieľom je podporiť výrobu elektriny z OZE, a tým motivovať potenciálnych výrobcov znížiť záťaž na životné prostredie a posilniť energetickú bezpečnosť SR.

"Predkladaný návrh zákona výrazne zníži administratívnu záťaž pri malých zdrojoch elektrickej energie a zároveň výrazne zníži záťaž príslušných štátnych orgánov, pričom strata príjmov, teda takzvané negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sú prakticky bezvýznamné, respektíve nie sú úmerné k nákladom vynakladaným pri administratívnej a kontrolnej činnosti príslušných štátnych orgánov," uvádza sa v predloženom materiáli. Pri doteraz platnom oslobodení od spotrebnej dane pri malom zdroji elektrickej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW bola strata pre rozpočet verejnej správy vyčíslená na 270.000 eur. Po novele by sa mala zvýšiť o 30.000 eur.

Prezident podpísal novelu zákona o službách zamestnanosti

Agentúry dočasného zamestnávania získajú tiež možnosť po splnení určitých podmienok dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi ešte pred udelením prechodného pobytu. Navrhla to koaličná poslankyňa Alena Nováková (Hlas-SD) v novele zákona o službách zamestnanosti, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Predkladateľka pripomenula, že od júla tohto roka bola prijatá nová úprava v tejto oblasti.

Zaviedla možnosť zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny pred udelením prechodného pobytu na účel zamestnania (jednotné povolenie), a to na základe vydaného súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a prijatia kompletnej žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania do právoplatného skončenia konania o tomto povolení. Táto možnosť sa však v súčasnosti vzťahuje len priamo na zamestnávateľa. "Predmetným návrhom sa umožní aj agentúre dočasného zamestnávania dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi po vydaní súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a prijatia žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania do právoplatného skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania za podmienky, že ide o výkon zamestnania v nedostatkových profesiách," vysvetlila Nováková.

Prezident podpísal rozšírenie pracovísk pre koordináciu rodinných dávok v EÚ

Úrady práce sa dočasne rozšíria o 11 špecializovaných pracovísk pre agendu koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie (EÚ). Tie budú vytvorené na úradoch práce po celom Slovensku. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini. "Z dôvodu náročnosti agendy koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie vyvstala potreba reorganizácie výkonu tejto agendy a založenia špecializovaných pracovísk venujúcich sa výlučne tejto agende na vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny so sieťou konzultantov," uvádza sa v predloženom materiáli. Reorganizáciou agendy by malo dôjsť ku kvalitnejšiemu zvládaniu činností potrebných na zabezpečenie koordinácie rodinných dávok.

Potreba zmeny vyplynula z Národného projektu Inovácia v poskytovaní pomoci ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V jednom z bodov sa projekt zaoberá aj podporou skvalitnenia odborných činností, ktoré vykonávajú zamestnanci úradov práce. Výkon agendy koordinácie rodinných dávok v rámci EÚ predstavuje podľa predloženého materiálu náročný proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu s obyvateľmi Slovenska a členmi ich rodiny.

"Vzhľadom na to, že v rámci celého územia Slovenskej republiky sa veľmi líšia počty prípadov koordinačnej agendy, navrhuje sa určiť miestnu príslušnosť pre túto agendu na 11 vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri výbere konkrétnych úradov sa vychádzalo predovšetkým z množstva agendy koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie, ale aj z dostupnosti určených úradov pre klientov, ktorí budú podľa tejto miestnej príslušnosti pod miestnu príslušnosť daných úradov patriť," približuje dôvodová správa.

Prezident odobril úpravy postupov pri nakladaní s majetkom obce

Záujemcovia o kúpu majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže alebo pri priamom predaji majetku obce získajú možnosť podávať návrhy, respektíve doručovať cenové ponuky v podobe, ktorú si sami zvolia, teda buď listom, alebo elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o majetku obcí, ktorú vo štvrtok (21. 11.) podpísal prezident Peter Pellegrini. Informuje o tom na svojom webe Kancelária prezidenta SR. Predkladatelia novely považovali povinné doručovanie cenových ponúk elektronicky za problematické, pretože obec pri nakladaní so svojím majetkom nie je v postavení orgánov verejnej moci. Obec má podľa novely zabezpečiť mlčanlivosť o údajoch z podaných návrhov, respektíve doručených cenových ponúk až do uplynutia lehoty na ich predkladanie.

Obec tiež po novom môže dať majetok do nájmu za nižšie nájomné, než je jeho všeobecná hodnota, aj pri nájme hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur. Urobiť tak bude môcť aj pri nájme majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v mesiaci, ak súčasne ide o nájom na všeobecne prospešné služby. Nová právna úprava sa týka aj prenájmu majetku obce, ktorý obstarala z verejných prostriedkov. Podmienkou pre poskytnutie verejných prostriedkov obci nemusí byť len prenechanie majetku za nižšie nájomné, ale môže ísť aj o rôzne iné podmienky, ako je napríklad využite majetku na konkrétny účel, symbolické vstupné a podobne. Nová legislatíva teda zabezpečuje, aby obec pri nakladaní s takýmto svojím majetkom mohla prihliadnuť aj na ďalšie podmienky, za ktorých sa poskytli verejné prostriedky.

Prezident podpísal rozšírenie dohľadu NBS nad digitálnou odolnosťou

Dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) v oblasti digitálnej odolnosti dohliadaných subjektov sa rozšíri. Vyplýva to z novely zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Novelou sa do slovenského právneho poriadku preberajú ustanovenia európskeho nariadenia a súvisiacej smernice o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora (DORA). "Nariadenie a smernica DORA sú súčasťou balíka opatrení, ktorých cieľom je ďalej umožniť a podporiť potenciál digitálnych financií v oblasti inovácií a hospodárskej súťaže, a zároveň zmierniť príslušné riziká kybernetických útokov posilnením digitálnej prevádzkovej odolnosti inštitúcií pôsobiacich na finančnom trhu," priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií SR.

Cieľom nariadenia DORA je konsolidovať a vylepšiť požiadavky na riziko informačných a komunikačných technológií (IKT) ako súčasť požiadaviek na prevádzkové riziko, ktoré sa doteraz riešili samostatne v rôznych právnych aktoch Európskej únie (EÚ). Zároveň upravuje vzťahy vo vybraných oblastiach kybernetickej bezpečnosti finančných inštitúcií. Subjekty finančného trhu by sa mali pri riešení rizík IKT riadiť rovnakým prístupom a rovnakými pravidlami, pričom by mali zohľadniť svoju veľkosť a celkový rizikový profil, ako aj povahu, rozsah a zložitosť svojich služieb, činností a operácií.

Právna norma obsahuje aj novely sektorových zákonov finančného trhu, súvisiace s prevzatím smernice DORA. Ide napríklad o zákon o bankách, o cenných papieroch, o burze cenných papierov či zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Niektoré ustanovenia sa spresnia s cieľom reagovať na skúsenosti z aplikačnej praxe. Súčasťou novely je aj implementácia nariadenia o okamžitých platbách v zákone o platobných službách. "Návrh zákona v neposlednom rade upravuje aj zákon o elektronických komunikáciách, ktorý umožňuje na základe súdneho rozhodnutia prístup NBS k telekomunikačným dátam, v prípade odôvodneného podozrenia z porušenia ustanovení nariadenia DORA a jeho následnom vyšetrovaní," doplnil rezort financií.