Podľa Ľubomíra Soláka postupovali policajti použitím tasera v okrese Žilina správne

Ľubomír Solák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Použitím elektrického paralyzéra, tzv. tasera, voči osobe, ktorá v okrese Žilina ohrozovala okolie so sekerou v ruke, postupovali policajti podľa policajného prezidenta Ľubomíra Soláka správne. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii. Muž počas sobotného (16. 11.) večerného zákroku upadol do bezvedomia a ani napriek snahe policajtov a privolanej záchranky sa ho nepodarilo oživiť.