Svedok prehovoril o mužovi, ktorý zomrel po zásahu polície: So sekerou chodil často! Opakovane šikanoval susedov

TEPLIČKA NAD VÁHOM – Slovenskom cez víkend otriasla správa o úmrtí muža po policajnom zákroku, ku ktorému došlo v sobotu večer v okrese Žilina. Hliadka bola v sobotu privolaná k mužovi, ktorý so sekerou v ruke porušoval verejný poriadok. Ten na policajtov údajne zaútočil, a preto použili taser. Po zásahu muž zomrel. O udalosti s odstupom niekoľkých hodín prehovoril aj svedok, ktorý zosnulého muža opísal ako mimoriadne problémového.

Policajná hliadka bola v sobotu neskoro večer privolaná k mužovi, ktorý narušoval verejný poriadok. Po príchode sa polícia pokúšala 46-ročného muža upokojiť, avšak podľa portálu Plus 7 dní mal na nich zaútočiť a spôsobil jednému policajtovi zranenia.

Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková uviedla, že polícia prijala oznámenie, že sa má po ulici pohybovať osoba, ktorá so sekerou v ruke ohrozuje okolie, preto na miesto vyslala hliadku. "Hliadka sa po dostavení na miesto skontaktovala s oznamovateľom, aby zistila bližšie informácie. Počas toho sa k nim približovala podozrivá osoba so sekerou v ruke. Opakovane ju vyzvali, aby upustila od protiprávneho konania. Podozrivý na opakované výzvy nereagoval, preto hliadka na jeho zastavenie použila donucovacie prostriedky," priblížila Kocková.

Policajti najskôr podľa nej použili taser, ktorý na zastavenie osoby nebol účinný, následne využili hmaty, chvaty a putá. "Osoba podľa hliadky pôsobila dezorientovane, z toho dôvodu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Medzičasom osoba upadla do bezvedomia, preto začali s jej oživovaním. V oživovaní osoby na mieste pokračovali aj záchranári po ich príchode, žiaľ neúspešne," doplnila.

Muž mal mať podľa portálu psychické problémy. Začiatkom apríla 2009 polial benzínom a zapálil telesné pozostatky 400-ročnej Žofie Bosniakovej, ktorá bola uložená v miestnej kaplnke kostola. Muž túto vzácnu relikviu vyniesol pred vchod chrámu, kde zhorela do tla.

Muž údajne šikanoval svoje okolie

Priamym svedkom sobotných udalosti bol veliteľ dobrovoľných hasičov v Bytčici Michal Štaffen. Ten uviedol, že dotyčný muž chodieval so sekerou po ulici často a len za posledný týždeň ľudia zalarmovali políciu viackrát. „Permanentne chodil po ulici, svietil ľuďom s baterkou do okien, v noci chodil po pozemkoch, natáčal si ich a zverejňoval na sociálnych sieťach, vykrikoval, že sa pomstí, alebo hovoril, že táto chalupa by pekne horela. Na ulici robil často problémy, hádzal stavebný materiál, aby autá nemohli prechádzať. Mal prívesný vozík, ktorý zastavoval ľuďom pred bránky, aby nemohli vyjsť,“ uviedol pre SME.

Podľa Štaffena, ktorý bol v sobotu na mieste incidentu bol muž ešte asi desať minút pri vedomí po tom, ako ho polícia zaistili. Na rukách mal nasadené putá a dvaja zo štyroch zasahujúcich policajtov ho pridržiavali. „Aj vtedy kričal, že sa pomstí. Po chvíli skolaboval,“ doplnil.

Okolnosti vyšetruje Úrad inšpekčnej služby

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina ihneď kontaktoval Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorý sa na miesto dostavil spolu s vedením žilinskej polície a prípad si prevzal. "Vyšetrovateľ ÚIS prevzal vyšetrovanie prípadu po informácii od operačného odboru 16. novembra vo večerných hodinách," uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.

K úmrtiu malo podľa neho dôjsť približne o 19.00 h, pričom k príčine úmrtia sa bude vedieť rezort vyjadriť až po výsledkoch z pitvy. "Vyšetrovateľ ÚIS začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie. Momentálne prebiehajú prvotné procesné úkony, ku ktorým zatiaľ nemôžeme poskytnúť bližšie informácie," dodal.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR informovalo, že na žiadosť polície o asistenciu na miesto vyslalo do Žiliny pred 21.00 h jednu posádku rendez-vous a jednu posádku rýchlej zdravotnej pomoci. "Aj napriek snahe záchranárov o oživenie 47-ročný muž po zástave srdca na mieste zomrel," uviedol zástupca hovorcu OS ZZS SR Richard Bolješik.