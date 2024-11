Príde zmena? Zneužitie označenia Horskej záchrannej služby by sa mohlo stať priestupkom

(Zdroj: Horská záchranná služba)

BRATISLAVA - Zneužitie označenia Horskej záchrannej služby by sa v budúcnosti mohlo stať priestupkom. Vzniknúť by mohla aj stavovská organizácia - Asociácia horských záchranárov. Vyplýva to z predbežnej informácie o legislatívnom zámere, ktorú na portáli SlovLex zverejnilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.