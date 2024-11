Prehovorili záchranári! Šokujúce správanie Poliakov v Tatrách po smrti parťáka: Nejavili žiadne známky ľútosti

(Zdroj: Horská záchranná služba)

Nebezpečnú celodennú záchrannú akciu majú za sebou horskí záchranári, ktorí sa vydali na pomoc skupine poľských turistov. Tí sa vybrali na najvyšší vrch Slovenska v noci z piatka (1. 11.) na sobotu (2. 11.), pričom sa počas ich výstupu radikálne zmenili podmienky a uviazli v masíve Gerlachovského štítu.

Pre silný nárazový vietor a zlú viditeľnosť nemohla byť nasadená Vrtuľníková záchranná zdravotná služba. Na pomoc postihnutým preto odišli pozemne dve skupiny horských záchranárov. O tom, že išlo o náročnú akciu svedčil aj terén, ktorý bol pokrytý vrstvou ľadu, zároveň fúkal vietor a padajúce skaly všetkých tesne míňali. Pre noviny.sk o zásahu prehovorili horskí záchranári, ktorí v akcii zasahovali.

Turisti neboli vôbec vybavení, pre jedného to škončilo smrťou

Ako uviedol Rastislav Goriščák, vedúci záchrany Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry, na mieste padali aj väčšie bloky. "Bolo to vkuse na hrane nejakého zranenia, respektíve nejakých fatálnych následkov," dodal. "Zmena toho počasia turistov zastihla už v mieste, kde bolo už nemožné s tým, čo oni disponovali, sa buď vrátiť, alebo postupovať ďalej," informuje Štefan Hudák, záchranár Horskej záchrannej služby.

Čo je však zarážajúce, štvorica nebola na takú náročnú turistiku vôbec pripravená a chýbalo im potrebné vybavenie do horolezeckého terénu. "Boli absolútne bez vybavenia, mali akurát prilby a to bolo všetko. Mali nevhodnú obuv, nemali žiadny úväz, žiadne lano ani žiadne istiace prostriedky," dopĺňa Goriščák. Záchranár Hudák prirovnal ich výbavu skôr k nejakej letnej turistike.

Pre vedúceho člena skupiny sa toto riskantné dobrodružstvo skončilo fatálne. "Jeden z tej štvorice sa pošmykol a nasledoval asi 250 metrov dlhý pád a tam boli zranenia nezlučiteľné so životom," približil pre noviny.sk vedúci záchrany. Druhého našli záchranári takmer úplne premrznutého ku skale. Záchranári ho prikryli fóliou a postupne sa im ho podarilo trochu zohriať teplými nápojmi a obliecť ho, uviedol Goriščák.

Tretia zo skupiny Poliakov bola žena, ktorá sa na náročnú turistiku vybrala len v elastických nohaviciach s teniskami na nohách. Podobne vybavený bol aj posledný zo štvorice turistov. Obaja čakali na pomoc o pár metrov vyššie. "Stačilo ešte niekoľko desiatok minút, možno hodinka a tí ľudia by neboli schopní už v podstate kráčať," doplnil záchranár Hudák. Rovnako aj im bola poskytnutá nevyhnutná prvotná starostlivosť. Horskí záchranári im po zateplení poskytli retiazkové mačky, horolezecké sedačky a boli zaistení lanom.

Za pomoci lanovej techniky boli sprevádzaní do Gerlachovského sedla a následne zostúpili do Batizovskej doliny. Po náročnom zostupe do doliny pokračovali na Sliezsky dom, odkiaľ boli transportovaní do Domu Horskej záchrannej služby do Starého Smokovca.

Zarážajúca reakcia Poliakov po úšpešnej záchrane

Reakcia Poliakov po ich úspešnej záchrane bola zarážajúca. "Nejavili žiadne žiadne známky nejakej ľútosti a tvárili sa, ako keby že majú za sebou nejaké skvelé dobrodružstvo," prezradil Goriščák. Záchranári pritom riskovali svoje životy, aby nezodpovedných turistov v mimoriadne náročných podmienkach zachránili a je veľkým šťastím, že sa všetci bez zranení dostali do bezpečia.

Podľa TV Joj sa štvorica Poliakov mala spoznať cez internet a len tak sa dohodnúť na tejto turistike. 36-ročného Poliaka však toto rozhodnutie stálo život. Telo nebohého muža bolo po zlepšení poveternostných podmienok v nedeľu (3. 11.) transportované z terénu v spolupráci s Letkou Ministerstva vnútra SR a odovzdané príslušníkom polície. Príčinou nešťastnej udalosti ako aj jeho presnou totožnosťou sa bude polícia ďalej zaoberať.