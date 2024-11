Slovensko investuje do modernizácie armády: Nákup nových taktických vozidiel

Róbert Kaliňák (Zdroj: Ministerstvo obrany SR)

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR nakúpilo od troch predajcov celkovo deväť viacúčelových taktických vozidiel (VTV) s pohonom 4x4. Za nákupy zaplatí takmer 16,9 milióna eur bez DPH. Vyplýva to zo zmlúv, ktoré rezort zverejnil v centrálnom registri.

archívne video

Brífing Prezidenta SR Petra Pellegriniho a ministra obrany Róberta Kaliňáka na Ministerstve obrany SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V zmluvách sa uvádza, že ministerstvo od každého predajcu nakúpilo tri vozidlá v troch rôznych špecifikáciách. Všetky VTV musia predajcovia dodať Vojenskému útvaru Nemšová do 20. decembra. Vybavenie niektorých typov vozidiel môžu dodávatelia do VTV inštalovať až do 20. decembra 2025.

Jeden z dodávajúcich - Zetor Engineering Slovakia - dostane podľa zmluvy za tri vozidlá viac ako šesť miliónov eur bez DPH. Spoločnosti MSM Land Systems rezort zaplatí takmer 5,7 milióna eur bez DPH a firma DefTech predá tri kusy VTV ministerstvu za viac ako päť miliónov eur bez DPH."Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v aktuálnej sadzbe podľa príslušného právneho predpisu účinného v deň vzniku daňovej povinnosti," uvádza sa v zmluvách.