Zákon má umožniť zostreľovať drony, ktoré narušia vzdušný priestor

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

BUKUREŠŤ — Rumunské ministerstvo obrany zverejnilo návrh zákona, ktorý upravuje podmienky, za akých môže rumunská armáda a spojenecké sily umiestnené v krajine zachytiť bezpilotné a pilotované lietadlá alebo ich v krajnom prípade zostreliť. Reaguje tým na prípady z nedávnej minulosti, keď vzdušný priestor krajiny narušili neznáme lietajúce objekty, zrejme drony vypustené Ruskom. Informujeme s odvolaním sa na v utorňajšiu správu agentúry Reuters.