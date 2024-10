Zbesilá jazda 18-ročného vodiča! Narazil do dôchodkyne (71), ktorú odhodilo do potoka: Nemala šancu prežiť

Zrážku neprežila 71-ročná chodkyňa (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj )

VRBOVCE - Tragická dopravná nehoda sa stala včera v obedňajších hodinách v obci Vrbovce. Len 18-ročný vodič osobného auta neprispôsobil rýchlosť svojim schopnostiam a prešiel do protismeru, kde vpálil do 71-ročnej chodkyne. Tú odhodilo do potoka. Nemala šancu prežiť.