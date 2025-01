Hrôzostrašné zábery: Staršia žena nezvládla nástup na eskalátor, po páde strhla so sebou aj vnučku!

Babka s vnučkou spadli na eskalátore v nákupnom centre. (Zdroj: Newsflare)

Postaršia žena sa rozhodla ísť do nákupného centra Jiangxia District v čínskom meste Wu-chan so svojou vnučkou. Netušila však, že ich spoločné chvíle sa zmenia na boj s obyčajným eskalátorom. News.com uvádza, že keď chcela staršia žena vystúpiť na "pohyblivé schody", zrejme stratila rovnováhu a spadla.

Babka s vnučkou boli bezmocné

Z videa je vidieť, že v ľavej ruke, ktorou sa chcela držať eskalátoru, držala aj vychádzkovú palicu. Zrejme sa len zle chytila a keď sa uvoľnila, začala padať dozadu. Druhou rukou držala malú vnučku, ktorú tiež stiahla so sebou. Obidve spadli na kovové schody. Vnučku to otočilo nabok a vynieslo hore, no jej stará mama mala väčšie problémy. Na pohyblivých schodoch sa chcela postaviť, no nedokázala to a namiesto toho sa niekoľkokrát skotúľala nadol (video).

(Zdroj: Newsflare)

Pomoc

Napriek tomu, že ide o siedme najľudnatejšie mesto v Číne, boj s ekalátorom trval viac ako minútu. Náhodní okoloidúci sa pristavili, jeden z nich stlačil na eskalátore núdzové tlačidlo a pohyblivé schody sa zastavili. Babka bola očividne dezorientovaná. Jej záchranca potom podišiel bližšie a zrejme sa spýtal, ako sa cíti a či ju niečo nebolí. Video následne končí.

Začiatkom roka sa čínskymi médiami začala šíriť správa, že porucha eskalátora spôsobila neznámej žene početné zranenia. China Daily píše, že si to vynútilo kontrolu všetkých pohyblivých schodov a výťahov vo verejných budovách. Malo ísť o 5078 zariadení. Výsledky odhalili chybovosť v 185 prípadoch.