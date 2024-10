Nový typ PODVODU, ktorý vás zaskočí! Obeť stratila kontrolu nad svojim telefónom, prišla o tisíce eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU - Nový typ podvodu, ktorý muža z Hanušoviec nad Topľou na východe Slovenska pripravil o tisíce eur. Ak si myslíte, že vám by sa to stať nemohlo, ste na veľkom omyle. Celé sa to totiž začalo telefonátom a skončilo tým, že podvodníci prevzali kontrolu nad jeho telefónom. Informuje o tom prešovská krajská polícia s tým, že prípad vyšetruje.