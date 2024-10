Úplný zákaz hazardu? TOTO mesto nad tým uvažuje, inšpiruje sa inými samosprávami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prevádzkovanie hier upravuje príslušná legislatíva. Mesto v súčasnosti využíva jej ustanovenia o možnosti zákazu prevádzkovania herní na svojom území na 12 dní v roku mimo tých, ktoré sú stanovené zákonom. Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) uvádza, že v meste pod Pustým hradom je v súčasnosti 13 herní. Niektorým sa končí platnosť licencie na konci tohto roka, ďalším v rokoch 2027 či 2029.

Podľa ÚRHH sú v Detve v súčasnosti tri herne. Jedna z nich má platnú licenciu do konca roka 2024, ďalšie dve v rokoch 2025 až 2029. Mesto prijalo VZN o zákaze herní. "Existujúce, ktoré majú licencie, tie sa postupne skončia a nové by nemali vznikať," povedal primátor Branislav Baran. Otázne podľa neho je, ako sa k tejto téme postaví štát. "Či bude rešpektovať rozhodnutia miest, alebo to bude robiť vo vlastnej réžii a bude to brať ako svoj príjem do štátneho rozpočtu," objasnil. Herne v tomto roku skončili v Brezne. "V auguste sa skončila platnosť posledných udelených licencií na prevádzku hazardu, takže Brezno je od septembra definitívne bez herní," podotkol primátor Tomáš Abel. Aj keď toto riešenie podľa neho predstavuje určitý výpadok zdrojov v mestskom rozpočte, je správne.

Dôsledky zrušení herní

Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier spomenula, že mestá a obce upozorňujú na to, aké dôsledky bude mať rozhodnutie o zrušení herní. "Prešli sme si touto cestou už vo viacerých mestách a boli sme aj svedkami zmarených pokusov opäť legalizovať hazard zrušením VZN," reagovala. Podľa nej je to však komplikovanejšia cesta, ako bola tieto nariadenia prijať. Konštatovala, že náhrada legálnych prevádzkovateľov herní ilegálnymi kriminálnymi skupinami je jediný efekt, ktorý so sebou zákaz hazardu reálne prináša. Obyvatelia Slovenska prišli v hazardných hrách vlani o 1,32 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 je to nárast o 130 miliónov eur. Zhrnul to generálny riaditeľ ÚRHH Martin Bohoš. Stávky v minulom roku dosiahli celkovú výšku 21,36 miliardy eur, zatiaľ čo výhry 20,04 miliardy eur. "Hazard na Slovensku rastie, táto situácia nie je ničím výnimočná oproti okolitým krajinám," uzavrel.