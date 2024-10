Podľa strany KDH môže baterkáreň v Šuranoch ohroziť podnikateľské aj životné prostredie na Slovensku

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hnutie taktiež upozornilo na rozdelenie vlastníctva v rámci projektu, pričom slovenský kapitál by mal tvoriť 20 % a zvyšných 80 % by malo byť vo vlastníctve čínskeho majiteľa. Opoziční predstavitelia tak spochybňujú aj celkovú výšku štátnej podpory do výstavby tejto fabriky. "Ako viete, tak Čína pri prenikaní na európsky trh disponuje obrovskými prostriedkami a my z nášho deravého rozpočtu prispievame na to obrovskými peniazmi. Dnes vyše 200 miliónov eur. A to je v čase, keď konsolidujeme verejné financie a zbierame euro po eure peniaze od obyčajných občanov, takže takáto veľkorysá investícia, takáto veľkorysá podpora je v poriadku?" opýtal sa poslanec KDH Jozef Hajko. Ďalej položil otázku, či vláda SR ponúkla možnosť angažovať sa v danej oblasti domácim podnikateľom.

Opozičné hnutie poukázalo na fakt, že zamestnanosť v okrese Nové Zámky, kde by mala byť továreň postavená, je veľmi nízka. Nie je jasné, kto bude v baterkárni pracovať a či budeme musieť pristúpiť k dovážaniu zahraničných pracovníkov. Pri výbere subdodávateľov by si novo postavená fabrika mohla zvoliť ázijské firmy namiesto podpory domácich podnikateľov, upozornili predstavitelia hnutia. Ďalej spochybnili výber miesta výstavby továrne, ku ktorej má dôjsť na veľmi úrodnej pôde. "Sú tu veľké obavy na envirozáťaže. V továrni sa bude sa pracovať s obrovskými množstvami chemických látok, a s potenciálnym prekračovaním emisných limitov, znečisťovaním vody, pôdy. Môže nastať kontaminácia spodných vôd aj rieky Nitra," priblížil podpredseda KDH Marián Čaučík.