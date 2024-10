Hlavnou úlohou nového ministra bude podľa KDH upokojiť situáciu v zdravotníctve

KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Čakajú ho veľké výzvy a len čas ukáže, ako sa ich zhostí. Kamil Šaško je finančník a bankár a doposiaľ nemal so zdravotníctvom do činenia, čo môže skomplikovať situáciu týkajúcu sa rýchleho zorientovania sa v tomto sektore," uviedlo KDH vo vyjadrení, ktoré zaslala jeho hovorkyňa Lenka Kovár. Hnutie tiež poukázalo na to, že minister príde do veľmi zlej situácie, keď zdravotníci podávajú výpovede z nadčasov, čo môže ohroziť zdravotnú starostlivosť o občanov.

archívne video

Rada KDH vyzýva premiéra na riešenie situácie v zdravotníctve (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Hnutie tiež uviedlo, že ak nový šéf rezortu zdravotníctva nebude mať ani naďalej podporu premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD), len ťažko bude vedieť zvládať svoju funkciu. "Je potrebné tiež hľadať a nájsť spoločenský konsenzus na riešenie situácie v zdravotníctve naprieč politickým spektrom. Zdravotníctvo teraz potrebuje rázne a tvrdé rozhodnutia, uvidíme, či sa nový minister na ne odváži. Experti za KDH sú pripravení konštruktívne pristupovať k týmto rozhodnutiam nového ministra," dodala hovorkyňa.

Kamila Šaška za ministra zdravotníctva vymenuje vo štvrtok (10. 10.) prezident Peter Pellegrini. Ešte predtým prijme demisiu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). O nominácii Šaška informoval v stredu predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Do rezortu prinesie podľa neho kombináciu strategického myslenia a praktických zručností.