Lekárski odborári pokračujú v zbere výpovedí v nemocniciach z nadčasovej práce

BRATISLAVA - Lekárski odborári pokračujú v zbere výpovedí lekárov v nemocniciach z nadčasovej práce. K pondelku ich evidujú 2635. Avizovali, že to, kedy výpoveď podajú, bude závisieť od krokov vlády. Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský na pondelkovej tlačovej konferencii zopakoval, že v prípade schválenia konsolidačného balíčku v parlamente chcú začať so zberom klasických výpovedí.

"My sme na základe toho, že vláda nerieši zdravotníctvo - naopak, krokmi za celý rok problém slovenského zdravotníctva len prehlbuje, vyzvali kolegov, aby sa k nám pridali a dali výpovede z nadčasovej práce," uviedol Visolajský. Ako priblížil, nateraz ide o výpovede z 24 slovenských nemocníc. Ide pritom o kľúčové nemocnice a oddelenia na Slovensku.

Opakovane kritizoval konsolidačný balíček. Ušetriť v zdravotníctve sa dá podľa neho aj inak, bez toho, že by sa to dotklo pacientov alebo ovplyvnilo ich liečbu, klesol počet zdravotníkov, neboli k dispozícii lieky alebo nefungovali nemocnice. "Keby ministerstvo zdravotníctva robilo to, čo má, tak v zdravotníctve dokáže ušetriť 241 miliónov pre tento rok," podotkol. Budúci rok sa podľa neho dá ušetriť 308 miliónov. Poukázal na analýzu Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva financií SR a predstavil viacero riešení, ako sa dá ušetriť. Ide napríklad o centrálne nakupovanie liekov, optimalizáciu cien vyšetrovacích metód a zdravotníckych pomôcok či zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní pokryť minimálne oprávnené náklady na liečbu pacienta v nemocnici.