Dôležité hlasovanie v Národnej rade: Poslanci rozhodnú o osude Šimečku a kontrole SIS

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video

Tlačová konferencia strany SMER-SD (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V utorok by mali poslanci odhlasovať doteraz prerokované body, rozhodnúť by tiež mali o návrhu na odvolanie šéfa opozičného PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Parlament by si mal tiež zvoliť nového predsedu výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.