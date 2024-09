Kto bude viesť výbor na kontrolu činnosti SIS? Migaľ prezradil mená, post predsedu patrí opozícii

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Parlamentný výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) by mali viesť jeho podpredsedovia. Zvolený predseda Samuel Migaľ (Hlas-SD) v utorok poveril vedením výboru nového podpredsedu Petra Šucu (Smer-SD) a doterajšieho podpredsedu Petra Kotlára (SNS). Migaľ sa vzdá funkcie predsedu v stredu (25. 9.) tak, ako vopred avizoval. Post predsedu výboru patrí opozícii, ktorá deklaruje, že ho má obsadiť SaS. Funkciu zastávala do júna Mária Kolíková (SaS), vtedy ju parlament odvolal. SaS trvá na opätovnej nominácii Kolíkovej, no koalícia ju odmieta.