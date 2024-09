AKTUÁLNE Ohrozené mestá a obce sa pripravujú na najhoršie! Pre hroziace povodne pripravili MIMORIADNE opatrenia

(Zdroj: shmú, TASR/Jaroslav Novák, TASR/Ondrej Hercegh)

Na Okresnom úrade v Skalici vo štvrtok ráno zasadal krízový štáb v súvislosti s hroziacimi povodňami v oblasti toku rieky Morava a priľahlých obciach. V rámci okresu už prijali preventívne bezpečnostné opatrenia. Prednosta OÚ v Skalici Lukáš Valúch vysvetlil, že vykonávajú monitoring okolia rieky.

"Ťažko predpovedať, v akom stave budeme v sobotu (14. 9). Úhrn zrážok, ktorý spadne na českej strane, sa u nás prejaví v sobotu okolo obedňajších hodín. Situáciu budeme operatívne riešiť, či už záchrannými, alebo preventívnymi prácami," povedal Valúch s tým, že sa uskutočnila komunikácia so starostami obcí.

Krízový štáb vo štvrtok zvolal aj primátor Holíča Zdenko Čambal. Podľa neho pracujú na sumarizácii dobrovoľníkov, ktorí by v prípade očakávaných udalostí mohli pomáhať. "V sobotu a nedeľu (15. 9.) bude na mestskom úrade zabezpečená stála služba, na ktorú bude možné adresovať prípadné žiadosti o pomoc. Taktiež sme zrušili všetky podujatia, ktoré sa mali uskutočniť cez víkend," zhrnul Čambal na sociálnej sieti.

Na boj s povodňami sú pripravené tisícky dobrovoľných hasičov

V súvislosti s predpoveďou výdatných zrážok a záplav v Trenčianskom samosprávnom kraji bude profesionálnym hasičom k dispozícii 4 600 príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov v kraji. Z deviatich okresov TSK je v ôsmich vyhlásený druhý stupeň hydrologickej výstrahy, v okrese Myjava platí výstraha najvyššieho tretieho stupňa.

„Samospráva, spoločnosť Správa majetku mesta Myjava, mestská polícia i dobrovoľné hasičské zbory uvádzajú do pohotovosti svojich zamestnancov, pripravujú sa vrecia s pieskom na protipovodňové bariéry, technika, ktorú by bolo možné použiť. Vytypovali sa miesta – telocvične vybraných škôl – pre evakuovaných ľudí. Zástupcovia mesta postupne komunikujú s inštitúciami, zariadeniami a firmami v meste, ktorých by sa prípadné vyliatie vodných tokov mohlo týkať alebo naopak, ktoré by mohli byť súčinné pri riešení krízových situácií,“ uviedol hovorca mesta Marek Hrin.

Podľa vedúcej odboru krízového riadenia Okresného úradu Trenčín Marty Kohlíkovej všetky obce v TSK dostali odporúčania, aby sledovali výstrahy, zriadili si monitorovacieho hliadky na vodné toky, nadviazali súčinnosť s dobrovoľnými hasičskými zbormi a v prípade nebezpečenstva včas varovali obyvateľstvo. OÚ Trenčín podľa nej distribuoval do okresov TSK niekoľko stoviek vriec na piesok. Najviac ich išlo pre potreby OÚ Myjava. Ďalšie sú pripravené.