Česko sa pripravuje na najhoršie! Hrozia povodne, aké tu neboli desaťročia: Minister odporučil pripraviť si evakuačný kufor

PRAHA - Česko sa pripravuje na extrémne zrážky a povodne, pred ktorými meteorológovia v stredu vydali na najbližšie štyri dni najvyšší stupeň výstrahy najmä na východe krajiny. Podľa ministra životného prostredia Petra Hladíka hrozí podobná situácia ako v rokoch 1997 a 2002, keď Česko postihli rozsiahle povodne. Minister vnútra Vít Rakušan ľuďom odporučil, aby si pripravili evakuačný kufor. Uviedli to v stredu na spoločnej tlačovej konferencii.

"Situácia, ktorá nás v nasledujúcich štyroch až piatich dňoch čaká, je bohužiaľ veľmi podobná situácii v čase veľkých povodní z roku 1997 a 2002," povedal Hladík. Dodal, že situácia bude zložitá nielen pre veľké množstvo zrážok, ale aj pre silný vietor. Podľa jeho slov môže v piatok dosahovať rýchlosť až 100 km/h. V ohrození sú podľa Hladíka nielen klasické záplavové územia, ale pre nasýtenie pôdy a lesov vodou sa bleskové povodne môžu objaviť aj na miestach, kde sa bežne neočakávajú. "Ak sa to neprejaví v plnej intenzite, budeme len radi, ale chceme byť pripravení a chceme včas informovať o tom, čo územie ČR môže čakať," vysvetlil Hladík.

Vyzval ľudí, aby mali pripravený evakuačný kufor

Podľa ministra poľnohospodárstva Marka Výborného všetky povodia v ČR už od utorka vypúšťajú vodu zo všetkých významných nádrží, aby boli pripravené zachytiť novú vodu. Z nádrží Vltavskej kaskády aktuálne odteká dvakrát viac vody, než do nej priteká. Šéf rezortu vnútra Vít Rakušan vyzval ľudí, ktorí sa nachádzajú v povodňových oblastiach, aby mali pripravený evakuačný kufor a boli schopní rýchlo sa presunúť na bezpečné miesto. "Majte nabitý mobil, prípadne k dispozícii powerbanky pre prípad výpadku elektriny. Zároveň upozorňujeme na zásobu pitnej vody a ak ste v oblasti, ktorá by mohla byť bezprostredne zasiahnutá povodňami, tak sa rozhodne odporúča cenné veci vyniesť do horných poschodí," spresnil.

Zároveň varoval pred "povodňovou turistikou", teda aby si ľudia nechodili záplavy fotiť alebo natáčať. "Pokúsme sa zodpovedným správaním čo najmenej komplikovať prácu IZS," zdôraznil. Starostov požiadal, aby si skontrolovali povodňové a evakuačné plány pre prípad živelnej katastrofy. Organizátorov akcií prosí, aby zvážili, či sú v týchto dňoch vhodné. Generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimír Vlček uviedol, že zrejme posilnia obsadenie operačných stredísk a uvedú do pohotovosti aj jednotky dobrovoľných hasičov, ktoré sú na to predurčené.