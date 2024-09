Poslanci sa v utorok po letnej prestávke vrátia na riadnu schôdzu: Takýto program ich čaká

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (10. 9.) po letnej prestávke vrátia do lavíc. Popoludní sa začne 19. schôdza, na jej programe je vyše 120 bodov. Okrem návrhov zákonov by mal parlament rokovať aj o opozičných návrhoch na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).

Parlament bude riešiť vládny návrh, ktorým by sa mal pre policajtov za určitých podmienok zaviesť jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok vo výške 5000 eur. Poslanci by mali návrh prebrať v skrátenom legislatívnom konaní. Na programe majú aj balík školských zákonov. Schváliť by mali napríklad financovanie materských škôl zo štátneho rozpočtu. Nový zákon o vzdelávaní dospelých má nahradiť zákon o celoživotnom vzdelávaní.

archívne video

Reakcia Progresívneho Slovenska na odvolávanie Michala Šimečku z postu podpredsedu NR SR a aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci by sa mali zaoberať tiež zákonmi z dielne ministerstva financií. Definitívne by mali rozhodnúť o novej dani zo sladených nealkoholických nápojov, ale aj o rozšírení a zvyšovaní spotrebnej dane z tabakových výrobkov či o legislatívnej zmene, na základe ktorej majú byť lepšie regulované služby spojené s kryptoaktívami. V prvom čítaní má zase minister financií napríklad návrh, podľa ktorého by mohli ich vlastníci na schôdzi vlastníkov hlasovať aj elektronicky.

Zvýšenie minimálneho platu

Viacero návrhov predkladá aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Novelou zákona o minimálnej mzde sa má zvýšiť minimálny plat na Slovensku na úroveň 60 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Novela zákona o sociálnych službách má priniesť zmenu výšky príspevku pre zdravotne znevýhodnené deti aj systému odľahčovacej služby. Zlepšiť sa má tiež dostupnosť sociálnych zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na poskytovanie starostlivosti. Tieto návrhy sú zatiaľ v prvom čítaní.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rovnako sa majú poslanci začať zaoberať v prvom čítaní návrhmi z dielne ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS). Novelou zákona o podpore cestovného ruchu sa má medzi nástroje podpory turizmu na Slovensku zaradiť nový príspevok, zároveň sa zruší doterajšie poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. Udržateľnosť cestovného ruchu a jeho infraštruktúry na Slovensku má zase od budúceho roka podporovať verejnoprávny fond, ktorý má vzniknúť na základe nového zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu. Disponovať má sumou minimálne 20 miliónov eur ročne.

Na schôdzi má parlament riešiť viacero poslaneckých návrhov z dielne koalície i opozície. V druhom čítaní je návrh Hlasu-SD týkajúci sa zmien v Horskej záchrannej službe. SNS predložila napríklad novelu školského zákona. Má zabezpečiť, aby bol vzdelávací proces v súlade so zásadami, ktoré odrážajú kultúrne a etické hodnoty slovenskej spoločnosti. Zaviesť chce pojem "netradičná sexuálna orientácia". Smer-SD má v parlamente okrem iných poslanecký návrh, ktorý upravuje podmienky predčasného odchodného a výsluhového dôchodku prokurátorov. Podľa neho by mohol získať naň nárok aj generálny prokurátor po štyroch rokoch funkčného obdobia.

Opozičné strany predložili viacero noviel

Opozičné strany predložili viacero noviel, ktoré majú meniť trestné kódexy. SaS, PS i hnutie Slovensko rieši zmeny pri hraniciach výšky škôd či hranicu a výšku pokuty za priestupky, napríklad priestupky proti majetku. SaS a KDH tiež podali návrhy, ktoré upravujú podmienky v súvislosti s možnosťou ministra spravodlivosti podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdenej osoby.

Poslanci by sa mali dostať aj k opozičným návrhom na odvolanie Šimkovičovej a Suska. V auguste nebol parlament pri rokovaní o témach uznášaniaschopný. Na programe schôdze sú aj výročné správy viacerých inštitúcií, ktoré Národná rada nestihla prebrať pred letom.