Poslanci Národnej rady sa po letnej prestávke opäť stretli: TIETO zákony schválili

Ministerstvo v dôvodovej správe pripomenulo, že v roku 2022 prijali poslanci zmeny v oblasti zaručenej konverzie s cieľom zjednodušiť proces pre osoby, ktoré zaručenú konverziu vykonávajú. Výsledkom má byť posilnenie dôveryhodnosti výstupov zo zaručenej konverzie. "Tieto zmeny si vyžadujú úpravu aktuálneho technického riešenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorej správcom je MIRRI," upozornil rezort."Posunutie účinnosti sa navrhuje taktiež z dôvodu zabezpečenia postupného a kontinuálneho nábehu všetkých oprávnených osôb na nový systém centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii," dodáva MIRRI.

Ministerstvo pôvodne navrhovalo, aby sa plánované zmeny posunuli z októbra tohto roka až na október 2026. Skrátenie odkladu na polovicu prešlo cez pozmeňujúci návrh z výborov. "Vzhľadom na predpokladanú náročnosť prác na úpravách centrálnej evidencie, ako aj s ohľadom na jej dôležitosť sa navrhuje skrátiť obdobie, v ktorom majú byť úpravy vykonané, a to o jeden rok," zdôvodnili predkladatelia návrhu, ktorý prešiel v záverečnom hlasovaní.Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh Viliama Zahorčáka (Smer-SD). Ministerstvo, ktoré má byť členom záujmového združenia právnických osôb Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS), bude môcť v budúcnosti flexibilne určiť vláda. V súčasnosti je zákonom určené ako člen tohto združenia ministerstvo financií.

Naopak, v hlasovaní neprešiel návrh opozičného poslanca Jána Hargaša (PS). Presadiť chcel možnosť poskytovania digitálnych výpisov a odpisov zo štátnych evidencií aj tretím stranám, napríklad komerčným subjektom. Znížila by sa tým podľa neho administratívna a finančná záťaž občanov a podnikateľov oproti súčasnému stavu, kedy musia predkladať tieto výpisy vo fyzickej podobe.Zaručenou konverziou je konverzia pôvodných dokumentov do elektronickej či listinnej podoby s cieľom zachovania ich právnych účinkov a použiteľnosti na právne úkony. Zaručenú konverziu môžu vykonávať orgány verejnej moci, štátne firmy, ktoré spravujú pohľadávky verejného sektora, takisto pošty, advokáti či notári.

Projektové intervencie pre rozvoj vidieka sa upravia novým zákonom

Projektové intervencie pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2023 až 2027 sa budú riadiť novou právnou úpravou. Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila zákon o príspevkoch poskytovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)."Návrh zákona sa predkladá v dôsledku začatia nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a potreby vytvoriť vnútroštátny právny základ nadväzujúci na nové nariadenia EÚ, ktoré upravujú novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, a to s ohľadom na projektové intervencie, v záujme rozvoja vidieka na roky 2023 až 2027," zdôvodnil agrorezort.

Základným cieľom právnej normy je podľa ministerstva úprava vzťahov pri poskytovaní príspevku na projektové intervencie z EPFRV či určenie postupov a podmienok poskytovania príspevku. Takisto úprava práv a povinností osôb a pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní príspevku, ako aj zodpovednosti osôb za porušenie podmienok poskytnutia príspevku v programovom období 2023 až 2027. Predmetom zákona je aj úprava poskytovania technickej pomoci z EPFRV.Zákon bude účinný od 1. novembra tohto roka.

Parlament sa na aktuálnej schôdzi bude venovať aj voľbe predsedov výborov

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú na septembrovej schôdzi rokovať o voľbe predsedov výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj aj výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). V utorkovom hlasovaní si odsúhlasili zaradenie daných bodov na aktuálnu 19. schôdzu NR SR.Parlament z postov predsedov vo výboroch odvolal v júni poslancov Michala Šipoša (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Máriu Kolíkovú (SaS). Kolíková informovala, že sa o post šéfky Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS bude opäť uchádzať. Aj poslanci za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ avizovali, že na šéfa výboru pre regionálny rozvoj navrhnú Šipoša.

Do zoznamu omamných látok sa zaradí aj látka HHC

Zoznam omamných a psychotropných látok sa rozšíri. Zaradiť sa doň majú aj látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili."HHC sa predáva otvorene ako legálna náhrada za výrobky z konope s obsahom THC, hoci dostupné informácie naznačujú, že účinky HHC sú podobné ako u THC. (...) Informácie z prebiehajúcich výskumov týkajúcich sa účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú potenciál vytvárania návyku, ako aj psychickú a fyzickú závislosť charakterizovanú zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami," priblížil rezort zdravotníctva v materiáli.Novela má byť účinná od začiatku novembra.

Ministerstvo už skôr deklarovalo potrebu zaradenia látok medzi zakázané. Odôvodňovalo to najmä ohrozením širokej verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, ktoré v súčasnosti majú k látkam voľný prístup. Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC upozornili koncom minulého roka aj lekári z Národného ústavu detských chorôb. Informovali o prípadoch otravy detí.

NRSR súhlasí so zmluvou o spolupráci slovenských a rakúskych záchraniek

Národná rada (NR) SR odsúhlasila Rámcovú zmluvu medzi Slovenskom a Rakúskom o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Rozhodla o tom v utorkovom hlasovaní.Slovenské a rakúske záchranky by mali podľa zmluvy spolupracovať v prihraničnom území. Znamená to, že v prípade potreby by slovenské záchranky mohli zasahovať v Rakúsku a rakúske záchranky zase na Slovensku. Zmluva sa vzťahuje na prihraničné územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a na spolkové krajiny Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň.Cieľom spolupráce je podľa ministerstva zdravotníctva zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti v prihraničných oblastiach. Zmluvu ešte musí ratifikovať prezident.

Materské školy by sa mohli financovať zo štátneho rozpočtu

Materské školy (MŠ) by od budúceho roka mohli byť financované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania. Išlo by o nový normatívny systém financovania predprimárneho vzdelávania na základe štandardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a prevádzkové náklady MŠ.

"Podľa súčasného stavu MŠ bez ohľadu na zriaďovateľa sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb," priblížil rezort školstva. Z dôvodu zmeny financovania MŠ navrhuje znížiť pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 percent na 56,1 percenta. Návrhom sa splní jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.

MŠ by mali byť financované zo štátneho rozpočtu aj prostredníctvom nenormatívnych príspevkov. Ide o dopravné, odchodné, príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ či podporné opatrenia. Ministerstvo podotklo, že nepredpokladá rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy ani vplyv na príjmy a výdavky verejnej správy celkovo. Rovnako nepredpokladá vplyv na limit výdavkov verejnej správy.

Novela zákona taktiež obsahuje povinnosť prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci, deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu a deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Urobiť by tak musel riaditeľ spádovej MŠ. V prípade, že v obci nie je zriadená MŠ, má sa doplniť povinnosť obcí dohodnúť sa na spádovej škôlke. Ak sa obce navzájom nedohodnú, ministerstvo navrhuje, aby ju určoval príslušný regionálny úrad školskej správy.Okrem toho rezort navrhuje, aby v prípade zistenia porušenia právnych predpisov mohol začať konanie ex offo aj bez podnetu od Štátnej školskej inšpekcie. Navrhuje taktiež, aby sa riaditeľ nemohol opätovne uchádzať o rovnakú pozíciu aj po odvolaní inšpektorom.

Poslanci ukončili utorkové rokovanie diskusiou k príspevkom pre policajtov

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie diskusiou k vládnej novele o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Majú sa ňou zaviesť dočasné príspevky pre policajtov. Parlament o nej rokuje v zrýchlenom režime.Návrh hovorí o tom, že príslušníci bezpečnostných zložiek by za určitých podmienok dostávať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok vo výške 5000 eur. Zaviesť by sa podľa novely mohli tiež vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky.

Zákonodarcovia sa zídu opäť v stredu (11. 9.) o 9.00 h. Rokovať by podľa programu mali o zákonoch z dielne ministerstva financií. Venovať sa majú napríklad legislatívnej zmene, na základe ktorej majú byť lepšie regulované služby spojené s kryptoaktívami. Diskutovať majú aj o novej novej dani zo sladených nealkoholických nápojov či rozšírení a zvyšovaní spotrebnej dane z tabakových výrobkov.