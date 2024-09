Pozícia Smeru z hľadiska predsedu parlamentu je pre SNS rozhodujúca, tvrdí Andrej Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Strana SNS oceňuje postoj strany Hlas-SD, ktorý avizovala pri prípadnom odvolávaní podpredsedu Národnej rady (NR) SR Michala Šimečku (PS), od svojho koaličného partnera však očakáva väčšie pochopenie pre politický kompromis v otázke postu predsedu NR SR. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko, ktorý si v tejto súvislosti váži podporu lídra Smeru Roberta Fica.

"Zvolením Petra Pellegriniho za prezidenta SR sa politická situácia mení, no musia aj noví kolegovia z vedenia strany Hlas-SD pochopiť, že politika je aj o kompromise," upozornil Danko. Reagoval tak na utorkové vyhlásenia strany Hlas-SD, ktorá trvá na znení koaličnej zmluvy. "Pre Hlas je uzavretá diskusia, že post predsedu národnej rady by mal patriť niekomu inému len preto, lebo si to možno želá," vyhlásil líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok.

Líder SNS oponuje, že pomery v parlamente sa zvolením Pellegriniho zmenili. Tvrdí, že k pohľadu SNS sa prikláňa i Smer. "SNS má jednoznačnú podporu Smeru a Hlas stále tvrdí, že sa situácia nezmenila, aj keď majú prezidenta," skonštatoval Danko. Pripomenul aj slová Fica, že "to vidí tak, že buď bude predsedom parlamentu Andrej Danko, alebo na čele parlamentu ostane Peter Žiga". Danko uistil, že v koalícii určite nájdu kompromis. "Musím však povedať, že pozícia Smeru z hľadiska predsedu parlamentu je pre nás veľmi rozhodujúca," dodal šéf SNS.

Poslanec za SNS a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko na tlačovej konferencii takisto potvrdil, že o post člena Rady STVR sú desiatky uchádzačov. Zopakoval, že výbor posunul prerokovanie kandidatúr na budúci utorok (17. 9.) z dôvodu výzvy viacerým uchádzačom o doplnenie žiadostí o chýbajúce informačné materiály. Deklaroval zároveň, že voľba členov sa uskutoční na septembrovej schôdzi. "Urobíme všetko pre to, aby sme ešte v priebehu septembra sfunkčnili novú radu STVR, aby mohla vypísať výzvu na generálneho riaditeľa," zdôraznil.Súčasný poverený generálny riaditeľ telerozhlasu Igor Slanina má mandát do konca septembra.