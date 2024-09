FOTO Horskí záchranári pomáhali uviaznutým horolezcom aj 82-ročnej Maďarke

(Zdroj: hzs.sk)

"Po túre zo Skalnatého plesa už bola značne vyčerpaná. Navyše sa stmievalo a nemala so sebou žiaden zdroj svetla. Turisti ju chvíľu doprevádzali smerom k rázcestiu Malej a Veľkej Studenej doliny. Záchranári ženu po vyšetrení terénnou štvorkolkou a následne vozidlom transportovali do ubytovacieho zariadenia," uviedla HZS.

Trojica českých horolezcov uviazla v Tatarkovej próbe (Zdroj: hzs.sk)

Krátko po zotmení kontaktovali HZS aj traja českí horolezci, ktorí sa počas zostupu z Tetmajeroveho sedla Tatarkovou próbou dostali do miesta, z ktorého nevedeli pokračovať a ani vrátiť sa späť. Navyše sa už zotmelo a pohyb v tomto teréne len s jedným svetlom predstavoval veľké riziko. Keďže disponovali dostatočnou výbavou na prečkanie noci v horách a boli bez zranení, so záchranármi sa dohodli, že počkajú na mieste do rána.

"O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá hneď po rozvidnení vzlietla z popradského letiska. Z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla dvojicu horských záchranárov. Tí boli postupne vysadení pri uviaznutej trojici horolezcov," dodala HZS. Následne všetkých evakuovali z terénu a vysadili pri Sliezskom dome. Odtiaľ už trojica pokračovala samostatne.