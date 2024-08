Minister financií predstavil koaličnej rade konsolidačné opatrenia, tvrdí Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj - Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Lídri koalície poznajú návrhy na konsolidáciu verejných financií. Balíček konsolidačných opatrení im na koaličnej rade v stredu (28. 8.) predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Uviedol to v piatok predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. O aké opatrenia by malo ísť nespresnil. Konkrétne opatrenia by mali podľa Šutaja Eštoka prebrať na ďalšej koaličnej rade.