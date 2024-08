Matúš Šutaj Eštok sa zúčastnil náročných pretekov: Fyzicky zdatných mužov a ženy lákali do Policajného zboru SR

Minister vnútra sa zúčastnil pretekov v Malinô Brde (Zdroj: Facebook/Matúš Šutaj Eštok)

Preteky Sprint 5 km sú klasické prekážkové preteky, ktoré sú kombináciou ľahkého behu s 20 prekážkami. Na trati pretekári zdolávali lezenie cez steny, plazenie pod ostnatým drôtom, rúčkovanie ale aj hod oštepom. Sprint je podľa webovej stránky organizátora pretek, ktorý je kombináciou vytrvalosti a zručnosti v prekážkach a účastníkov preverí nielen po fyzickej, ale aj mentálnej stránke.

PODARILO SA 💪 Niekedy si treba siahnuť na dno síl a otestovať samého seba. Mne sa to dnes podarilo na pretekoch v Malinô Brde. Posted by Matúš Šutaj Eštok on Saturday, August 31, 2024

Minister vnútra v rozhovore pre TV Liptov uviedol, že má pozitívny vzťah k športu a pokiaľ mu to program dovolí, športuje každý deň. Šport označil za určitú formu psychohygieny. V minulosti už podobné preteky v Čunove na Divokej vode absolvoval a pred tromi týždňami sa zúčastnil aj Rajeckého maratónu a štafetového behu.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa zúčastnil pretekov Spartan Race, príležitosť využili aj ako ponuku pre fyzicky zdatných ľudí do Policajného zboru SR (Zdroj: Hlas-SD)

V rozhovore zároveň vyzdvihol pozitívny vzťah k športu všetkých mladých ľudí a takmer 700 detí, ktoré sa pretekov zúčastnili. Ministerstvo vnútra túto príležitosť využilo aj ako ponuku vstúpiť do Policajného zboru SR. Mladí a fyzicky zdatní mladí ľudia tak mali možnosť sa informovať, prípadne prihlásiť do policajného zboru. Podľa slov ministra, práve fyzická previerka by pre týchto mladých ľudí nemala predstavovať žiaden problém.