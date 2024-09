V Európe sa šíri nebezpečné ochorenie: POZOR Najviac prípadov hlásia z tejto krajiny!

(Zdroj: Getty Images)

ĽUBĽANA – V Slovinsku potvrdili prvé tri prípady infekcie vírusom západonílskej horúčky. Oznámil to Národný inštitút verejného zdravia a všetky tri prípady zaznamenali v severovýchodnej časti Slovinska.

Vírus, ktorý bol objavený v roku 1937 sa v Slovinsku objavil už v rokoch 2013 a 2017. Vtedy išlo o jeden prípad v roku 2013 a päť v roku 2017, uviedla agentúra STA. Tento rok bolo niekoľko prípadov nákazy zaznamenaných aj v Chorvátsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku, Španielsku, Francúzsku, Bulharsku, Nemecku a Rumunsku, ale aj v Srbsku, Albánsku a Kosove, informuje 24.sata.hr.

Vírus západonílskej horúčky prenášajú komáre a tak najčastejšie k nákaze dochádza v letných mesiacoch, keď sú komáre najaktívnejšie. Zriedkavo sa vírus prenesie aj prostredníctvom transfúzií, tkanív alebo prostredníctvom darovaných orgánov. V 80 percentách infekcia odoznie bez príznakov, no u malej časti infikovaných ľudí sa môže vyvinúť krátkodobé ochorenie sprevádzané príznakmi ako je horúčka, malátnosť, bolesť hlavy, alebo bolesť svalov.

Ohrození sú ľudia s oslabenou imunitou, starší ako 50 rokov a deti. Mierne formy ochorenia si nevyžadujú liečbu, no závažnejšie prípady môžu skončiť aj hospitalizáciou. Na ochorenie neexistujú antivirotiká, liečba prebieha len tlmením príznakom. Pokiaľ je to možné najúčinnejším prostriedkom je vyhnúť sa miestam, kde by mohlo dôjsť k uštipnutiu komárom.