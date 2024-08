Nové odporúčania pre kvalitný spánok detí: Čo radia odborníci z ÚVZ?

Dieťa v perinách. (Zdroj: gettyimages.com)

"Menším deťom spravidla pomáha, ak majú pred spaním predvídateľnú rutinu a poznajú jasný sled udalostí, ktoré predchádzajú uloženiu do postele. Napríklad po sprche či kúpeli sa prezliekajú do pyžama, vyčistia si zuby, uložia sa do postele, po rozprávke, zápise do denníčka či bozku na dobrú noc sa svetlo zhasne a nasleduje už len spánok," priblížili odborníčky z ÚVZ Jana Hamade a Hana Janechová.

Tiež odporučili, aby predspánková rutina detí aj adolescentov neobsahovala aktivity so svietivými displejmi, ako je počítač, televízia, herná konzola, smartfón či tablet. Miestnosť na spanie by podľa nich mala byť zatemnená, teda mali by byť zatiahnuté závesy či žalúzie. "Miestnosť by mala byť tichá, vyvetraná a chladnejšia než ostatné obytné priestory v byte či dome. Vhodná je teplota do 20 stupňov Celzia, avšak nie menej ako 16 stupňov Celzia," doplnili.

Ako podotkli, pre školopovinné deti a dospievajúcich je dostatočne dlhý a kvalitný spánok nevyhnutný pre správne fungovanie imunitného systému až po obnovu energetických zásob. Rovnako aj posilňovanie a regeneráciu pamäte, pretože počas spánku sa podľa nich zdokonaľujú organizačné schopnosti, plánovanie a poznávacie a kognitívne funkcie. Nevyhnutný je podľa odborníčok i pre rast a vývin, vyvíjajúci sa mozog a schopnosť koncentrovať sa.

Odporúčané množstvo spánku

Všeobecne odporúčané množstvo spánku pre školákov od šesť do 13 rokov je deväť až 11 hodín. Staršie deti od 14 do 17 rokov by mali spať osem až desať hodín. Mladší dospelí od 18 do 25 rokov potrebujú sedem až deväť hodín spánku. Odborníčky z ÚVZ ale dodali, že ide o všeobecné odporúčania, ktoré nezohľadňujú individuálne potreby.

"Pre optimálnu dĺžku spánku treba tiež zohľadniť celkový zdravotný stav či každodenné aktivity dieťaťa. Okrem kvantity spánku je dôležitá aj jeho kvalita, často prerušovaný spánok nie je kvalitný," uviedli.