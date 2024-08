Prázdniny pomaly končia! Väčšina rodičov odhaduje náklady na školské pomôcky do TEJTO sumy

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

"Presnú predstavu o výške výdavkov na učebnice, pomôcky a iné potreby pre školákov mali iba 4 % rodičov školopovinných detí, 58 % rodičov malo iba približnú či naozaj všeobecnú predstavu. Väčšina rodičov ráta s tým, že tieto výdavky uhradia z bežnej výplaty, ďalší plánovali odkladať si na to určitý čas nejaké peniaze. No je tu aj 12 percent, ktorí budú musieť siahnuť do úspor a dve percentá zvažujú na tento účel pôžičku," priblížil analytik trhu spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

archívne video

Slovenská škola v Bruseli sa teší už na siedmy rok aktivít s deťmi Slovákov (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Ďalším výdavkom, ktorý súvisí s deťmi, je vreckové

Niektorí deťom dávajú pravidelné čiastky (27 %), iní zase poskytujú deťom vreckové podľa aktuálnej potreby (39 %), tretina (34 %) im ho nedáva vôbec.

Sumy vreckového pre deti od 6 do 17 rokov sa podľa prieskumu veľmi líšia, a to od desiatok až po stovky eur ročne pre jedno dieťa. Napríklad 15 percent rodičov dá na vreckové dieťaťu za rok od 80 do 120 eur, 11 % spolu len sumu do 20 eur, ďalších 11 % zase od 280 do 400 eur. Najčastejšie im začínajú dávať vreckové vo veku 11 až 13 rokov (29 %). Niektorí s tým ale začínajú o dosť skôr, a to v 6 - 7 rokoch (21 %), niektorí dokonca až aj pred dovŕšením šiestich rokov (10 %).

"Deti vo veku 9 až 12 rokov by už mali dostávať vreckové, aby sa naučili hospodáriť so skutočnými peniazmi. Výška sumy závisí od možností danej rodiny, no rozhodne to netreba preháňať. Nie sú to peniaze za odmenu, ale suma, s ktorou sa majú naučiť hospodáriť," radí ombudsman klientov Home Creditu Miroslav Zborovský.

Platba hotovosťou ide postupne do ústrania

V dnešnej dobe, keď ide platba hotovosťou postupne do ústrania, je samozrejmosťou, že deti v istom veku už majú aj svoje platobné karty. Podľa prieskumu ju má vo vekovej kategórii 6 až 17 rokov 38 % detí. Najčastejšie ju dostali vo veku 14 - 16 rokov (34 %), o niečo skôr, v 11 - 13 rokoch, 27 % a ôsmich až desiatich rokoch 23 % detí, no neskôr ako v 16 rokoch len 8 %.

Ďalším zistením z prieskumu je, že väčšina rodičov hovorí so svojimi deťmi o príjmoch a výdavkoch v domácnosti (56 %), ďalší o tom debatujú aspoň s niektorými (23 %). Najčastejšie od veku 11 až 13 rokov (30 %). Niektorí učia deti finančnej gramotnosti oveľa skôr, a to už vo veku šiestich až siedmich rokov, keď nastupujú do základnej školy.