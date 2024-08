Ide vaše dieťa do prvej triedy? Nestrašte ho! Vysvetlite, čo ho v škole čaká

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Budúceho prváka je vhodné do školy pripraviť formou spoločných rozhovorov. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR to uviedol na svojom webe. Rodičom tiež odporúča neprenášať na neho pochybnosti. Dieťa si tak môže podľa neho vybudovať zbytočný odpor, neistotu alebo strach ku škole a už samotný štart môže byť veľmi negatívne poznačený.

"Vysvetlite mu, čo ho v škole čaká, objasnite mu, že škola má iné pravidlá a organizáciu dňa ako škôlka, a že ako školák bude mať aj zodpovednosť a do školy sa chodiť musí," poznamenal ÚVZ. Môžu tiež povzbudiť dieťa tým, že v škole si nájde nových kamarátov a naučí sa veľa nového a zaujímavého. Naopak, vyhnúť by sa podľa odborníkov mali strašeniu detí vetami ako "počkaj, až pôjdeš do školy" alebo "oni ťa v tej škole dajú do poriadku".

archívne video

Slovenská škola v Bruseli sa teší už na siedmy rok aktivít s deťmi Slovákov (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

ÚVZ poukázal aj na to, že prechod dieťaťa z materskej školy do základnej je veľmi dôležitým medzníkom v živote dieťaťa a jeho rodiny. Preto by mal so sebou prinášať len pozitívne zážitky, keďže dieťa sa podľa neho do školy prirodzene teší. "Každé dieťa je jedinečné a podobne aj nástup do školy je individuálna vec a môže sa stať, že nie u každého dieťaťa bude úplne bezproblémový. Dôležité je byť dieťaťu oporou a veriť, že to zvládne," doplnil.